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Madrid, 27 nov (EFE).-

SÁBADO 28

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Hamburgo.- El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) anuncia su decisión sobre las medidas cautelares pedidas por Argentina para impedir el inicio de proyectos de explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas por parte de empresas que recibieron licencias del Reino Unido.

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Taipéi.- Taiwán celebra elecciones locales en toda la isla (alcaldías, jefaturas de condado y consejos municipales), unos comicios que pondrán a prueba el apoyo a los principales partidos antes de las presidenciales de 2028.

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Argel.- Argelia celebra elecciones locales, en las que los ciudadanos elegirán a los miembros de los consejos populares municipales y provinciales.

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Leópolis - Los ucranianos conmemoran a casi 4 millones de víctimas del Holodomor, una hambruna provocada por el hombre y ordenada desde Moscú en 1933, en un momento en que su industria agrícola se enfrenta a continuos ataques rusos y millones de personas afrontan un duro invierno en medio de huelgas en el sistema energético.

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Quito.- Ecuador celebra este domingo elecciones locales anticipadas, con la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017), impedido de participar en estos comicios por una polémica suspensión derivada de una investigación abierta contra el correísmo en la Fiscalía.

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Caracas - Dieciséis años después del inicio de una crisis eléctrica que atraviesa uno de sus momentos más críticos, el anuncio del Gobierno venezolano de sumar a mediano plazo unos 7.400 megavatios al sistema eléctrico y la reforma legal asociada a ese giro chocan con el diagnóstico de tres expertos consultados por EFE, quienes consideran inviable e incompleta la propuesta.

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Beirut.- Las crisis y conflictos concatenados que sacudieron el territorio libanés a lo largo de los últimos siete años mantuvieron alejado del país al 'Circo del Líbano', que ahora vuelve a casa para devolverle un poco de magia de la mano de acróbatas, payasos, bailarines y músicos.

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Madrid - España vive la jornada de reflexión previa a las elecciones generales del domingo, en la que los partidos no pueden realizar actos de campaña ni difundir propaganda para solicitar el voto, y que los candidatos a la Presidencia del Gobierno suelen aprovechar para pasar en familia o realizar actividades lúdicas.

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Nueva York.- Nueva York celebra el centenario del desfile de Acción de Gracias de Macy's, una tradición que comenzó en 1924 y que cada año marca el inicio de la temporada navideña en Estados Unidos, con una edición especial que contará con un récord de 100 globos y figuras inflables.

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Roma.- "Una pequeña monjita carmelitana, dibujada en estilo anime, de aire un poco pícaro". Así definen trece religiosas de clausura de Florencia (centro de Italia) a "MonachIA", el avatar creado con inteligencia artificial con el que evangelizan en Instagram a más de 18.000 seguidores sin necesidad de salir de su convento.

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Guadalajara (México).- La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, considerada la mayor del mundo en español, inicia su edición número 40 con el discurso la escritora nicaragüense, Gioconda Belli, galardonada con el primer FIL de Lenguas Romances de este año.

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Lisboa.- Una vida a caballo entre tres continentes, cuatro países y doce ciudades, la pasión por la lingüística, la música y el teatro, así como un profundo conocimiento de Estados Unidos, confluyen en 'Vortex. La espiral del silencio', la primera novela de Richard Bueno Hudson, filólogo y director del Instituto Cervantes de Lisboa.

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Madrid.- El escritor peruano y periodista Raúl Tola se propuso "volver a una época emocionante" al escribir su nueva novela, ‘El peso del aire’ (Alfaguara), una historia que narra el ascenso y la caída de la dictadura de Alberto Fujimori desde la perspectiva de un joven reportero.

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La Paz.- Tatuadores de 13 países de América, Europa y Oceanía participan en la la 'Art Tattoo Bolivia Convention 2026', la convención "más alta del mundo" de ese rubro, que se realiza en La Paz. Campo Ferial 'Chuquiago Marka', av. Costanera.

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Sao Paulo.- Inauguración del árbol de Navidad de Río de Janeiro.

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San Juan.- El humo del incienso de la ceremonia espiritual cohoba y el sonido de las tobilleras confeccionadas con conchas, caracoles y semillas evocan los rituales de los taínos desde el pueblo de Jayuya, conocido como la capital indígena de Puerto Rico.

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Nueva York.- Nueva York, la "ciudad que nunca duerme", muestra su rostro menos conocido en "After Dark", una exposición organidada por el Museo de la Ciudad que reúne a 33 fotógrafos contemporáneos para retratar la vida de la Gran Manzana después del anochecer.

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Montevideo - El brasileño Palmeiras y el argentino Estudiantes disputan en el estadio Centenario de Montevideo la final de la Copa Libertadores 2026.

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DOMINGO 29

Quito.- Ecuador celebra sus selecciones provinciales y locales, en las que se elegirá a 23 prefectos provinciales y 222 alcaldes, además a de los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un órgano clave dentro del Estado, al encargarse de designar a una serie de autoridades de instituciones del Estado como el fiscal general.

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Madrid.- Más de 38,7 millones de ciudadanos están llamados a votar este domingo en España en unas elecciones generales en las que, según la mayoría de encuestas, parte como favorito para formar Gobierno el líder del conservador PP, Alberto Núñez Feijóo, frente al actual presidente del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, que aspira a la reelección.

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Tegucigalpa - El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, afronta el reto de responder a las expectativas de cambio con las que ganó las elecciones generales hace un año, en medio de la polarización política y los problemas económicos y sociales del país centroamericano.

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Ciudad de México .- La relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, inicia su visita a México después de que Costa Rica le negara la entrada al país, con la conferencia 'De México a Palestina: la clase trabajadora contra el genocidio y en favor del derecho internacional'.

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Roma.- Paseaba guepardos por Venecia, llevaba serpientes alrededor del cuello como joyas y convertía toda aparición pública en un espectáculo. Mucho antes de que las redes sociales pusieran a los 'influencers' en el centro de la vida pública, la marquesa italiana Luisa Casati ya había convertido su existencia en una “obra de arte” admirada por la Europa de principios del siglo XX.

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Guadalajara (México).- El escritor italiano Alessandro Baricco abre el salón literario de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), certamen que además hace un homenaje al escritor mexicano Juan Rulfo en el 40 aniversario de su fallecimiento, con la inauguración del Pabellón Juan Rulfo dedicado a su obra.(Vídeo)(Foto)

LUNES 30

La Haya (Países Bajos).- Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) comienzan este lunes a juzgar al expresidente filipino Rodrigo Duterte por tres cargos de crímenes de lesa humanidad de asesinato e intento de asesinato durante su campaña contra las drogas entre 2011 y 2019, un juicio que siguen desde La Haya y Filipinas tanto sus seguidores como sus víctimas.

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París.- El Tribunal de Apelación de París dicta sentencia en el caso por la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy en 2007, que le llevó al Elíseo, con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi.

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Bruselas - Los ministros de Comercio de la Unión Europea abordan las relaciones económicas con Estados Unidos con su representante comercial, Jamieson Greer, después de que el presidente Donald Trump haya anunciado nuevos aranceles.

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Viena - La ONU publica en Viena el Informe mundial sobre la trata de personas, elaborado en base a estadísticas recopiladas en 152 países que abarcan más del 95 % de la población mundial, así como en más de 1.200 relatos de casos judiciales.

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Buenos Aires.- Las petroleras YPF, ENI y XRG firman en Buenos Aires la decisión final de inversión (FID, por su sigla en inglés) del proyecto Argentina LNG que, con inversiones por 51.000 millones de dólares, producirá gas natural licuado (GNL) con destino a la exportación a partir de gas natural extraído de la formación Vaca Muerta.

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Dongfeng (China).- Está previsto que la nave espacial china Shenzhou-23 regrese a la Tierra con dos astronautas chinos y el pakistaní Muhammad Zeeshan Ali, primer extranjero en visitar la estación espacial china Tiangong, tras completar una breve misión en órbita.

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Guadalajara (México).- La escritora chilena Isabel Allende participa en un acto con jóvenes estudiantes mexicanos durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

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Madrid.- Los partidos políticos españoles hacen balance de las elecciones generales adelantadas celebradas en el país este domingo y a las que estaban llamadas a votar más de 38,7 millones de ciudadanos, casi 2,8 de ellos residentes en el extranjero.

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Caracas.- La gestión del Gobierno interino de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, y sobre todo los últimos anuncios impulsados por la agenda de Donald Trump, ha ganado detractores dentro del mismo chavismo, que hoy ven un desmontaje del modelo legado por Hugo Chávez y ven relación con Estados Unidos como una entrega, una imposición o una traición.

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Montevideo.- El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, asegura en una entrevista con EFE que el país sudamericano culmina su presidencia pro tempore del Mercosur con sus objetivos cumplidos, después de un semestre en el que el bloque pudo "bajar a tierra" el cambio de realidad que vivió al firmar un acuerdo con la Unión Europea.

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Estocolmo.- La fundación sueca Right Livelihood Award entrega el denominado Nobel Alternativo a la abogada paquistaní Jalila Haider, la Asamblea de las Mujeres Rurales de Sudáfrica, la estadounidense Timnit Gebru y la Asociación de Jóvenes Abogados Georgianos.

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV recibe en el Vaticano al canciller alemán, Friedrich Merz.

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Weeze (Alemania).- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, y el director ejecutivo de la armamentística Rheinmetall, Armin Papperger, participan en un acto sobre la puesta en marcha de la línea de fabricación de la sección central del fuselaje del caza F-35A.

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Brasilia.- El canciller de Venezuela, Oliver Blanco, realiza su primera visita a Brasil.

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Ciudad de Guatemala.- Un grupo de ambientalistas de diversos países de Latinoamérica visitó Guatemala para intercambiar y compartir sus experiencias para enfrentar el cambio climático y la deforestación en el continente americano, incluido un conjunto de científicos peruanos que trabajan en busca de la conservación del bosque tropical del Amazonas.

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Guadalajara (México).- La escritora chilena Isabel Allende participa en un acto con jóvenes estudiantes mexicanos durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

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Ciudad de Guatemala.- El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, que estuvo encarcelado más de tres años sin cargos probados en su contra, realiza el "Cambio de la Rosa de la Paz" en la sede del Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León, actividad con la cual el Estado del país centroamericano honra a personas destacadas en diversos ámbitos, incluida la defensa de los derechos humanos.

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Londres.- El galeón español Andalucía, atracado en el Támesis junto al famoso Tower Bridge, enciende sus luces de Navidad.

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lgs/EFETV

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