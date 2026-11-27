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Ciudad de México, 27 nov (EFE).- La industria mexicana afronta el reto de convertir la inteligencia artificial (IA) en una herramienta cotidiana para anticipar averías y reducir paros, una transformación que exige ordenar los datos y preparar al personal, según el especialista Fernando Plaisant y directivos de Acciona, Mattel e Iberostar.

Plaisant señaló durante el encuentro Inside Fracttal, sobre mantenimiento y gestión de activos, en Ciudad de México, que solo el 4,8 % de las fábricas mexicanas utiliza IA, frente al 19,1 % en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

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El especialista contrastó esa adopción con el uso empresarial más amplio de la tecnología, pues afirmó que el 88 % de las compañías emplea IA, aunque solo el 6 % obtiene beneficios económicos de ella.

La oportunidad, expuso, es especialmente relevante en mantenimiento industrial, donde situó en 260.000 dólares el costo de una hora de paro de planta.

También, añadió que los programas maduros de mantenimiento predictivo pueden reducir entre un 30 % y un 50 % las interrupciones no programadas.

Para avanzar, propuso proyectos de 90 días: dedicar los primeros 30 a definir el problema, los siguientes 30 a integrar la solución con el equipo y los últimos 30 a medir resultados, como horas recuperadas, tiempos de respuesta y errores.

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En entrevista con EFE, Plaisant que ha colaborado con empresas como HP, Tesla, SpaceX, Cemex y otras vinculó esa transformación con la formación profesional.

“El sistema educativo está muy atrasado, de entrada”, sostuvo, al pedir que docentes y estudiantes actualicen sus competencias.

Evitó declarar obsoletas carreras concretas y defendió complementar los conocimientos de ingeniería, arquitectura, arte o periodismo con IA y pensamiento crítico.

Durante su exposición también advirtió que la automatización sustituye algunas funciones y genera otras, como programar y mantener robots.

Por su parte, Tomás Allen, de Fracttal, advirtió que uno de los errores más comunes es incorporar IA porque está de moda, sin definir qué problema quieren resolver ni escuchar a sus equipos.

Explicó que primero deben estandarizar procesos y reunir datos fiables, estructurados y con historial para que los algoritmos puedan identificar tendencias y ayudar a las personas a decidir cuándo intervenir un activo.

Javier Serrudo, de Acciona Servicios México, advirtió que digitalizar un procedimiento puede incluso duplicar tareas si primero no se revisa el proceso.

Planteó utilizar datos fiables para anticipar fallos y facilitar a los técnicos el acceso a historiales y repuestos.

Baltasar Sifontes de la Rosa, de Mattel, explicó que reunir información antes dispersa en papel y en la experiencia del personal fue un paso necesario para unificar criterios y evaluar nuevas herramientas.

Alberto Gil Rodríguez, de Iberostar, señaló que identificar equipos críticos de climatización, agua caliente y electricidad permite planificar intervenciones que protejan la experiencia del huésped en el sector hotelero.

También destacó la necesidad de formación continua en un sector con alta rotación de trabajadores.

Para Plaisant, el punto de partida no es elegir una tecnología, sino escuchar a quienes afrontan el problema y determinar qué necesitan resolver. EFE