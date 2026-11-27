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Londres, 27 nov (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en enero bajó este viernes un 1,17 %, hasta situarse en los 95,44 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, mientras el mercado sopesa los últimos acontecimientos en Oriente Medio y aguarda la próxima reunión de la alianza de países exportadores OPEP+

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió hoy 1,13 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación con el precio de liquidación de la última sesión, cuando finalizó en 96,57 dólares.

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El brent inició la semana por debajo de los 90 dólares por primera vez desde finales de agosto, pero la finaliza con una subida de casi un 6,8 %, impulsada principalmente por los temores de suministro de los inversores tras los últimos ataques a refinerías y buques petroleros en Oriente Medio.

Sin embargo, la atención del mercado se centra ahora en la reunión de la OPEP+ del domingo, donde la alianza, liderada por Arabia Saudí y Rusia, debatirá su política de producción para el primer trimestre de 2027, donde los analistas no descartan que se produzcan tensiones a la hora de fijar las cuotas.

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"Una OPEP+ más fragmentada y menos cohesionada provocará una mayor volatilidad en los precios del petróleo y desequilibrará la balanza de riesgos hacia precios más bajos a largo plazo", vaticinó hoy el economista sénior de Capital Economics Hamad Hussain en un comunicado.

rb/mgr