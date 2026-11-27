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El líder opositor israelí Gadi Eisenkot ha puesto punto y final a las conversaciones con el partido Likud, del primer ministro Benjamin Netanyahu, para formar un gobierno de unidad en Israel y ha declarado su intención de completar sus negociaciones de gobierno con partidos opositores al mandatario antes de que expire el plazo dado por el presidente israelí, Isaac Herzog, el próximo 6 de diciembre.

"Dos semanas y cinco reuniones son un período suficiente en el que se podría haber llegado ya a un acuerdo, si hubieran querido", ha lamentado el líder del partido Yashar, en cuyas manos está ahora mismo la formación del Gobierno israelí aunque el Likud fuera el partido más votado en las legislativas del 27 de octubre.

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"El Likud no está dispuesto a avanzar en ningún tema sustantivo", ha zanjado Eisenkot, que tiene ante sí un panorama enormemente difícil porque necesita los 19 escaños de los partidos árabes que rechazan, al mismo tiempo, formaciones con las que sí ha conseguido alcanzar por ahora un acuerdo de Gobierno.

Netanyahu no quiere saber nada de él, según ha manifestado Eisenkot en el comunicado que ha publicado este viernes. Todas sus peticiones han sido ignoradas y el Likud "no está dispuesto a sacar a los extremistas del gobierno, ni a establecer una comisión de investigación estatal" sobre los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 ni a tratar una ley de reclutamiento universal que incluya a los estudiantes ultraortodoxos.

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Así pues, Eisenkot ha declarado que su intención es "cumplir el período del mandato" que ha recibido y "quedan ocho días para ello". Con todo, se compromete a trabajar por una posible ampliación del Ejecutivo "para todos aquellos que deseen devolver a Israel a su rumbo, hacia la estabilidad y un puerto seguro".