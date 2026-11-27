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La relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados, Francesca Albanese, ha denunciado este viernes acusaciones "falsas" por parte de las autoridades de Costa Rica, que en la víspera le impidieron entrar en el país alegando una presunta amenaza a la seguridad, por lo que ha sido condecorada con el título de doctor honoris causa de la Universidad de Costa Rica desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) en San José.

Albanese, que ha participado en el acto a través de una videoconferencia, ha sido ovacionada por los presentes puestos en pie al recibir una distinción académica por "su trayectoria, su compromiso con los Derechos Humanos y por recordarnos que el conocimiento adquiere su mayor sentido cuando se pone al servicio de la justicia, la dignidad y la paz".

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Así lo ha dicho el rector de la Universidad, Carlos Araya, quien se ha disculpado con la abogada por la decisión de las autoridades costarricenses de denegarle la entrada al país, un hecho por el que ha manifestado su "profunda vergüenza e indignación".

"Francesca Albanese, usted no está sola. Este reconocimiento es nuestra manera de afirmar frente a la injusticia que jamás elegiremos el silencio", ha agregado Araya.

La abogada italiana experta en Derechos Humanos, tras agradecer la distinción, ha lamentado las acusaciones del Gobierno de Laura Fernández sobre presuntos vínculos con el terrorismo.

"Me indigna profundamente que el Gobierno costarricense haya difundido informaciones falsas que me vinculan con el terrorismo. Permítanme ser clara: defender los Derechos Humanos no es terrorismo, y el Gobierno responderá por estas insinuaciones, como debe ser en un Estado de derecho", ha asegurado.

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En esta línea, Albanese ha cuestionado las alegaciones de las autoridades, que apuntaron a su "perfil en contra de la seguridad nacional" para prohibirle la entrada a territorio costarricense.

"¿Cuál riesgo para la seguridad pública puede crear una relatora de las Naciones Unidas que tiene como responsabilidad la documentación de la complicidad con crímenes e impunidad durante los últimos cuatro años?", ha agregado.

Este mismo viernes, el Ministerio de Exteriores de Italia ha indicado en un comunicado que ya se está prestando asistencia a Albanese a la espera de que Costa Rica acepte su ingreso.

En particular, la embajadora italiana en San José, Elena Sgarb, se habría puesto en contacto con la relatora de la ONU y "enviado a un funcionario consular a la zona" para atender a Albanese mientras Roma "ha solicitado reiteradamente a las autoridades locales que faciliten su entrada al país".

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