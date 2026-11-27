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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que también es copresidente del Comité de las Regiones --CoR, en sus siglas en inglés--, acompañará la próxima semana en Bruselas al rey Felipe VI en la visita que realizará el monarca a este órgano de representación de las regiones y las ciudades de la Unión Europea.

La visita del Rey tendrá lugar el 3 de diciembre en el hemiciclo del Parlamento Europeo, el lugar donde habitualmente se reúne el plenario del Comité de las Regiones, según ha informado la Junta de Andalucía en una nota este viernes.

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Moreno participará desde el 2 de diciembre en el pleno del CoR, que en su 174ª sesión abordará asuntos relacionados con la agricultura, el marco financiero plurianual y la próxima presidencia de turno europea, que corresponde a Lituania.

La participación de Juanma Moreno comenzará en la Conferencia de Presidentes que se celebrará el 1 de diciembre, y, ese mismo día, en la reunión de la Mesa preparatoria para el pleno del Comité de las Regiones.

Asimismo, Moreno se reunirá el 2 de diciembre, junto a la presidenta del Comité de las Regiones, Katta Tuttö, con el ministro de Estado de Asuntos Europeos y Defensa de Irlanda, Thomas Byrne, y participará en el encuentro del Grupo Popular Europeo, además de en el pleno del Comité de las Regiones, en el que intervendrá en los debates sobre el futuro del sector del arroz --ya que la provincia de Sevilla es una de las principales productoras de Europa-- y sobre el marco financiero plurianual de la UE, explican también desde la Junta.

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Además, entre otros actos, Juanma Moreno se reunirá con el presidente de la región del Piamonte (Italia), Alberto Cirio, y participará en la bienvenida al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, una vez que el Consejo de la Unión Europea aprobara el pasado 16 de noviembre, a instancias de Andalucía, la incorporación de la ciudad autónoma al Comité Europeo de las Regiones con un asiento permanente.

En su última jornada en Bruselas, Juanma Moreno acompañará al Rey Felipe VI en su visita al CoR, la primera ocasión en la que el monarca español acude a este organismo europeo, ante cuyo plenario está prevista una alocución.

La intervención del monarca ante el pleno de este organismo consultivo de la UE se produce después de que este año el Comité Europeo de las Regiones haya sido premiado por la Fundación Yuste con el Premio Europeo Carlos V en su XIX edición, que entregó personalmente el Rey.

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Según ha explicado Zarzuela, "la excepcionalidad de la intervención de Felipe VI en el este plenario", que se celebra en Bruselas, se produce tras la invitación de su presidenta, Kata Tütto, al aniversario de la institución.