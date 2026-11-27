José Ortega Cano es un hombre de lo más polifacético, que lo mismo se pone delante de un toro que se pone a bailar sevillanas o a cantar rancheras o canciones de Rocío Jurado siempre que la ocasión lo merece. Y ahora, a punto de cumplir 73 años, sorprende con una nueva faceta hasta ahora desconocida: la de pintor.
Una afición que él mismo ha confesado que tiene desde que era pequeño y que ahora ha decidido cultivar y perfeccionar aprovechando que tiene más tiempo libre apuntándose a clases de pintura en una escuela cercana a su residencia a las afueras de Madrid.
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Después de que hace unos días las cámaras de Europa Press descubriesen a la hermana del torero, Mari Carmen Ortega Cano, con un cuadro de gran tamaño de un toro de lo más realista pintado por él mismo con una técnica de lo más depurada en cuanto a color y trazos, José se ha sincerado sobre este talento para la pintura del que hasta ahora nunca había hablado públicamente.
"Siempre he tenido mucho deseo de pintar, desde muy niño. No es de ahora, es de hace tiempo, pero hombre, de niño es difícil. Lo bueno es ahora" ha revelado, explicando que ha decidido apuntarse a clases de pintura porque "me lo paso muy bien, disfruto. Son personas muy atentas, muy cariñosas y, nada, muy bien. Muy bien".
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"Estoy pintando y estoy pintando muy bien" ha expresado orgulloso, desvelando qué tipo de pintura hace: "Hombre, todo. Todo lo que veo que me gusta y todo". "Hoy precisamente he estado pintando un cerdo" ha comentado con una sonrisa, explicando que "un cerdo y no el cerdo solamente, sino que después hay muy cerditos muy pequeños que eso es más difícil que la mar".
Un Leonardo da Vinci del siglo XXI que ha reconocido, cuando el reportero ha aplaudido que tiene arte por los cuatro costados ya que torea, baila, canta y ahora pinta, que "me gusta. Me gusta disfrutar. Y hacer cosas, hay que moverse".
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Además, tras destapar esta nueva faceta de pintor, Ortega ha revelado que tiene pensado exponer su obra algún día ya que como ha asegurado "tengo muchas cosas ahí".