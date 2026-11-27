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El portavoz opositor congoleño Prince Epenge ha quedado en libertad después de pasar 32 días encarcelado bajo la acusación de difundir falsa información, según ha informado en redes sociales su abogado, Laurent Onyemba.

El de Epenge, liberado este pasado jueves por la noche, es uno de los casos más visibles en la larga disputa entre el Gobierno del presidente Félix Tshisekedi y la oposición.

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El líder del partido Acción por la Democracia y el Desarrollo del Congo, y portavoz de la coalición opositora Lamuka que lidera el gran opositor nacional, Martin Fayulu, fue detenido el 25 de octubre en el aeropuerto internacional de N'Djili cuando estaba a punto de volar a Roma para una reunión de la coalición opositora.

Epenge fue acusado de mentir al afirmar que el jefe de seguridad de su partido, Manassé Lomboto, murió tras una protesta opositora el pasado 15 de septiembre en Kinshasa, la capital. La Fiscalía congoleña esgrime que Lomboto falleció a causa de una enfermedad.

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