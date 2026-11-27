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La Justicia de China ha condenado este viernes a Lan Tianli, expresidente de la región autónoma de Guangxi, situada en la frontera con Vietnam, a pena de muerte tras ser hallado culpable de recibir sobornos por un valor superior a 587 millones de yuanes (unos 80,4 millones de euros).

El tribunal de Changde ha determinado que entre los años 2008 y 2025 el ex alto cargo aprovechó sus diversos cargos para obtener de forma ilegal millones de yuanes, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Xinhua.

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La sentencia establece que Lan será privado de sus derechos políticos de por vida y que todos sus bienes personales serán decomisados y transferidos al Estado. Una vez transcurrido el plazo de suspensión --estipulado en dos años-- y conmutada la pena por cadena perpetua, el condenado no podrá acogerse a la libertad condicional.

El presidente chino, Xi Jinping, ha señalado en anteriores ocasiones que la corrupción es el "tumor maligno principal" que amenaza la "fuerza vital y la capacidad combativa" del Partido Comunista de China.

El líder ha afirmado que, mientras existan condiciones favorables para la corrupción, seguirá combatiéndola como parte de su política de tolerancia cero.