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París, 27 nov (EFE).- El alcalde de París, el socialista Emmanuel Grégoire, envió este viernes un mensaje de apoyo al también socialista Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno español y candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones generales de este domingo en España.

"Es una elección muy importante para España, pero sobre todo para Europa entera, en un momento en el que las ideas reaccionarias están al alza. Debemos unirnos", declaró en un vídeo colgado en las redes sociales Grégoire, quien fue elegido alcalde de la capital francesa el pasado marzo dentro de una coalición de ecologistas y comunistas.

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El regidor defendió que la candidatura de Sánchez es "por el poder adquisitivo, por el empleo". "Contra la extrema derecha, propongamos la extrema solidaridad", abundó.

Al final de su breve vídeo, Grégoire terminó hablando en español para pedir el voto a Sánchez: ¡Vota con fuerza!". EFE

(vídeo)