Guardar

Lima, 24 nov (EFE).- El líder de la banda criminal peruana La Jauría, Jolín Bazán, que fue detenido en Ecuador y entregado a autoridades de Perú la semana pasada, será enviado a la prisión de máxima seguridad de la base naval del Callao, que maneja la Marina de Guerra del Perú.

El Poder Judicial informó este martes en redes sociales que el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la región de La Libertad ha ordenado el internamiento de Bazán en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec), "para que cumpla la condena de cadena perpetua que se le impuso por el delito de secuestro agravado".

PUBLICIDAD

Agregó que, de acuerdo con la resolución judicial, la pena de cadena perpetua que deberá cumplir el sentenciado comienza a regir a partir del día 19 de noviembre de 2026.

Bazán fue detenido por las autoridades ecuatorianas el 19 de noviembre en un hotel de lujo de la localidad de Tonsupa, de la provincia de Esmeraldas, ubicada en la costa norte de Ecuador, cerca a la frontera con Colombia, y fue entregado a la Policía peruana al día siguiente, en el principal paso fronterizo terrestre entre ambos países.

PUBLICIDAD

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, informó el pasado viernes que la Marina de Guerra ofreció al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) una celda en la Base Naval del Callao, la cárcel de máxima seguridad de Perú, reservada para cabecillas terroristas, líderes criminales y otros presos célebres como Vladimiro Montesinos, la mano derecha del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Bazán, de 31 años, contaba con una alerta roja de captura internacional por parte la Interpol por el secuestro en 2022 del empresario Manuel Rodríguez, por quien reclamó un rescate de 1,8 millones de soles (unos 525.000 dólares) y que más tarde fue asesinado.

PUBLICIDAD

La Jauría rivaliza con Los Pulpos por el control de las actividades criminales en Trujillo, capital de La Libertad, en el norte de Perú, donde estas dos bandas criminales han chocado por el tráfico de tierras, la minería ilegal, las extorsiones y los secuestros de empresarios.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, agradeció este lunes el esfuerzo de Ecuador y Estados Unidos, a través del FBI, en la detención de Bazán y agregó que "la información tecnológica que maneja el FBI ha sido fundamental para lograr esta captura". EFE

PUBLICIDAD