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Bruselas, 25 nov (EFE).- Las grandes empresas petroleras y los gigantes tecnológicos están presionando a la Unión Europea para impulsar la construcción de centros de datos alimentados con gas y flexibilizar las exigencias medioambientales de esas instalaciones, según un informe publicado este miércoles por la ONG Corporate Europe Observatory.

Esa organización ha identificado al menos 54 reuniones entre altos cargos de la Comisión Europea y representantes de la industria de los combustibles fósiles o sus aliados entre diciembre de 2024 y octubre de 2026 en las que se abordaron cuestiones relacionadas con los centros de datos y las infraestructuras de inteligencia artificial.

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"Las grandes tecnológicas consiguen la energía contaminante que necesitan para expandirse, mientras que la industria de los combustibles fósiles se asegura nuevos mercados y una nueva justificación para seguir invirtiendo en gas", señala el informe.

La Unión Europea aspira a triplicar su capacidad de centros de datos en un plazo de entre cinco y siete años, una expansión que, según la ONG, amenaza con encarecer la electricidad para los hogares, incrementar las emisiones de CO2 y aumentar la dependencia europea del gas importado.

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En Irlanda, por ejemplo, los 129 centros de datos del país absorben ya casi una cuarta parte de la demanda nacional de electricidad, mientras que sus operadores pagan aproximadamente la mitad que los hogares por el suministro eléctrico, según el estudio.

Entre las empresas más activas figura la petrolera italiana Eni, que mantuvo al menos seis reuniones con altos cargos comunitarios y defiende que la electricidad generada con gas mediante tecnologías de captura y almacenamiento de carbono esté "en igualdad de condiciones" con las energías renovables.

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El informe señala que la industria reclama también una simplificación de los procedimientos de autorización, el reconocimiento de los centros de datos como proyectos de interés público superior y la limitación de las posibilidades de los ciudadanos de recurrir esas iniciativas.

Google, en concreto, ha pedido a la Comisión Europea que restrinja el derecho a presentar recursos a los "vecinos inmediatos y únicamente durante el proceso de ordenación territorial".

La ONG cita el caso de Aragón (España) como ejemplo de cómo la consideración de los centros de datos como proyectos estratégicos ha permitido acelerar los procedimientos de expropiación de terrenos y conceder ventajas fiscales a las tecnológicas.

Corporate Europe Observatory destaca asimismo que siete empresas que han ejercido presión sobre Bruselas en materia de centros de datos enviaron a 47 representantes a la reciente cumbre del clima COP31 de Antalya, entre ellas ExxonMobil (13), Amazon (12), Google (8) y Microsoft (5).

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"Las comunidades deben tener derecho a decir no a los proyectos que amenazan su medioambiente, sus recursos y sus medios de subsistencia", concluye la plataforma. EFE