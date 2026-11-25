14/11/2026 Agente de la Policía Nacional. ESPAÑA EUROPA ISLAS BALEARES SOCIEDAD POLICÍA NACIONAL

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Una operación de Policía Nacional y Guardia Civil ha permitido desarticular una organización criminal de carácter internacional dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual asentada en Madrid, Toledo y Salamanca, permitiendo liberar a once mujeres víctimas de este delito que habían sido captadas en Paraguay con la falsa promesa de que iban a ser cuidadoras de niños en España.

La red, integrada por personas de nacionalidad paraguaya y ecuatoriana, desarrollaba su actividad en España, principalmente en las localidades de Parla (Madrid), Toledo y Salamanca, y mantenía conexiones con Paraguay.

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La investigación se ha saldado con la detención de seis personas, dos de ellas en prisión provisional, según ha detallado la Policía Nacional en una nota de prensa.

Durante las actuaciones se han practicado cinco registros domiciliarios y se ha procedido a la clausura de cuatro inmuebles utilizados como pisos prostíbulo.

MUJERES VULNERABLES CAPTADAS EN PARAGUAY

La investigación se inició en marzo de 2026, tras recibirse una denuncia que alertaba de un posible caso de trata de seres humanos. Una de las principales actividades de la red consistía en captar mujeres en sus países de origen, mayoritariamente de Paraguay, aprovechándose de su situación de especial vulnerabilidad económica y familiar.

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Para ello, utilizaban los vínculos de confianza y cercanía, en algunos casos familiares, para ofrecerles falsas oportunidades laborales como cuidadoras de niños en España con las que supuestamente podrían mejorar sus condiciones de vida.

Una vez que las mujeres aceptaban las ofertas, integrantes de la organización establecidos en Paraguay se encargaban de facilitar y supervisar los trámites necesarios para organizar su traslado a España.

DEUDA ECONÓMICA DE 4.000 EUROS POR VÍCTIMA

Sin embargo, a su llegada, las víctimas descubrían que las condiciones prometidas eran falsas. Los responsables les comunicaban que debían ejercer la prostitución para saldar una deuda económica impuesta por los gastos del viaje de unos 4.000 euros aproximadamente, cuyo importe era muy superior al coste real generado.

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Las mujeres eran trasladadas a distintos pisos prostíbulo situados en Parla (Madrid), Toledo y Salamanca, donde eran obligadas a ejercer la prostitución contra su voluntad, imponiendo unas condiciones especialmente gravosas, con jornadas de explotación de 24 horas al día durante los siete días de la semana.

Las víctimas no podían rechazar los servicios sexuales demandados, no tenían acceso al dinero que obtenían y estaban sometidas a un control permanente por parte de los integrantes de la red, según ha detallado la Policía Nacional.

Para garantizar ese control, los responsables utilizaban cámaras de videovigilancia instaladas en los inmuebles, que permitían supervisar de forma remota la actividad de las mujeres y comprobar el cumplimiento de las órdenes establecidas.

Además, tenían restringida su libertad de movimientos y no podían abandonar los pisos sin la compañía de algún integrante de la organización.

Las víctimas también eran objeto de continuas amenazas y coacciones, tanto hacia ellas como hacia sus familiares, con el objetivo de evitar que denunciaran su situación ante las autoridades y obligarlas a continuar prestando servicios sexuales.

Para captar clientes, la organización publicitaba los servicios sexuales a través de plataformas de contenido sexual, donde se difundían fotografías de las mujeres, las tarifas y los datos de contacto. También utilizaban el alquiler semanal de habitaciones como fórmula para intentar ocultar la verdadera actividad que se desarrollaba en los inmuebles.

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CLAUSURADOS CUATRO PISOS PROSTÍBULOS

Una vez identificados los integrantes de la organización y delimitadas sus funciones, el 26 de octubre se llevó a cabo el dispositivo policial. Durante el operativo se practicaron cinco diligencias de entrada y registro en Parla (Madrid), Toledo y Salamanca. Las actuaciones culminaron con la detención de seis personas, cinco en la Comunidad de Madrid y una en la provincia de Guadalajara.

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Como resultado de los registros, los agentes intervinieron 1.000 euros en efectivo, 29 gramos de cocaína, terminales telefónicos, dispositivos electrónicos y diversa documentación relacionada con los hechos investigados.

Asimismo, se procedió a la identificación y liberación de once víctimas de explotación sexual, de nacionalidad paraguaya (5), colombiana (3), venezolana (2) y española (1).

En cumplimiento del mandamiento judicial, se clausuraron cuatro pisos prostíbulo utilizados por la organización: dos en Parla, uno en Toledo y otro en Salamanca. La investigación ha permitido desarticular la estructura criminal asentada en España, sin descartarse nuevas actuaciones en Paraguay para completar su desarticulación.

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