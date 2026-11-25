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Seúl, 25 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, caía casi un 5 % en la apertura de la sesión de este miércoles, en línea con las pérdidas de las tecnológicas registradas en el mercado estadounidense, en medio de las dudas sobre el futuro de Nvidia pese a la vuelta de Jensen Huang a la dirección.

Transcurridos los primeros 15 minutos de negociación, el indicador perdía un 4,9 %, o 245 puntos, hasta los 4.760,95 enteros, después de que en la jornada del martes se disparara un 6,32 % tras el anuncio de que Huang había sido restituido en el cargo tras el escándalo de sus romances extramatrimoniales, entre ellos, con una presunta espía del Gobierno chino.

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El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, registraba una caída del 3,41 %, o 22,71 puntos, hasta las 643,17 unidades. EFE