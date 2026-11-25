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Kuala Lumpur, 25 nov (EFE).- La Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia (MCMC, por sus siglas en inglés) presentó este miércoles dos demandas contra Google por "no tomar las medidas adecuadas" en la regulación de los contenidos "dañinos" publicados en su plataforma de vídeo Youtube.

Kuala Lumpur reclama al gigante tecnológico 300 millones de ringgit malayos (unos 66 millones de euros), una cifra que, según publicó el organismo estatal en un comunicado, responde a los "recursos y mano de obra gastados al reportar más de 50.000 contenidos dañinos en línea".

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La primera de las demandas "se refiere al presunto incumplimiento de Google al no tomar las medidas adecuadas sobre miles de materiales nocivos" de la red, que incluían, en su mayoría, publicidad de juegos de azar, estafas y fraudes.

Entre el 1 de enero y el 28 de octubre de 2026, la MCMC presentó más de 74.700 informes a YouTube que, según el organismo, evidenciaban "la magnitud del contenido dañino en la plataforma y los retrasos de esta en abordar" la problemática.

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La segunda demanda presentada este miércoles alega una negligencia por la republicación en la plataforma de contenido del bloguero Wan Muhammad Azri Wan Deris, más conocido como Papagomo y cuyos videos "está restringidos" en el país "por una orden judicial provisional".

En este contexto, Malasia acusó a Google de un "fallo sistémico" a la hora de "garantizar una plataforma de redes sociales segura", tal y como exige la ley.

Esta demanda va en línea con los esfuerzos de Kuala Lumpur por crear un espacio seguro en Internet, después de que el 1 de junio comenzase a restringir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años.

Esta medida delegó en las plataformas la responsabilidad de implantar la tecnología necesaria para controlar el contenido publicado, bajo amenaza de multas de hasta 2,5 millones de dólares para las compañías infractoras. EFE