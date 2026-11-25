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La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha afirmado este miércoles que dos petroleros han sufrido "explosiones e incendios" tras "infringir la normativa marítima en el estrecho de Ormuz" y "chocar contra minas navales" en el estratégico paso, que continúa siendo escenario de frecuentes incidentes y estrictas restricciones al tráfico naval casi nueve meses después del inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Ha sido la Armada de la Guardia Revolucionaria la que ha informado de los sucesos en torno a los dos citados buques, cuyos choques con minas navales ha ubicado en las zonas costeras del sur y el este del estrecho, redundando en "explosiones e incendios en sus salas de máquinas", según el comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada al propio órgano militar.

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En el mismo, el cuerpo ha advertido que los petroleros creían poder atravesar Ormuz "en secreto" y por "una ruta inventada". Al hilo, ha instado a capitanes y armadores a "tener cuidado de no dejar que las mentiras de funcionarios estadounidenses les lleven a sufrir explosiones e incendios causados por minas navales".

En su lugar, la Armada de la Guardia Revolucionaria ha insistido en la validez de sus instrucciones y rutas establecidas a lo largo del estratégico paso, responsabilizando a los buques que no cumplan con ellas de las consecuencias de hacer caso omiso de sus advertencias.

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