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Daca, 25 nov (EFE).- La Junta Salarial de Bangladés aprobó este miércoles fijar el salario mínimo mensual del sector textil en 17.000 takas (unos 137 dólares), tras casi un mes de protestas sindicales que han paralizado la industria bangladesí.

El salario propuesto representa un aumento del 36 % respecto a las 12.500 takas (102 dólares) vigentes desde 2023, el incremento porcentual más bajo de las seis revisiones salariales del sector en los últimos años.

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Los trabajadores exigían desde finales de octubre aumentar el salario mínimo a 30.000 takas (241 dólares), casi el doble de lo acordado hoy, alegando un aumento del costo de vida desproporcional a sus ingresos.

Una junta de seis miembros, formada para determinar la nueva estructura salarial, aprobó la propuesta mediante votación alrededor de la 01:30 hora local de la madrugada del miércoles (19:30 GMT del martes), tras intensas negociaciones entre representantes de los dueños de las fábricas y los trabajadores.

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"Dado que los miembros de la junta salarial no lograron llegar a una decisión unánime, sometí las propuestas a votación secreta de acuerdo con la legislación laboral. Los miembros aprobaron 17.000 takas como salario mínimo para los trabajadores por una votación de 4 a 2", declaró a EFE el presidente de la junta, Syed Azad Subhani.

El acuerdo por cuatro votos a favor y dos en contra tiene carácter provisional y deberá someterse a un plazo de objeciones antes de ser ratificada y publicada en el boletín oficial por el Ministerio de Trabajo.

Los líderes sindicales respondieron que el salario propuesto de 17.000 takas "no refleja las expectativas de los trabajadores" y cuestionaron la estrategia de negociación de su representante en la junta, según un comunicado conjunto del presidente del Consejo Industrial de Bangladés (IBC), Mir Abul Kalam Azad, y su secretario general, Salauddin Shapon.

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Las autoridades aseguraron hoy que permanecen en estado de máxima alerta para prevenir nuevos disturbios.

La Guardia Fronteriza de Bangladesh (BGB), una fuerza paramilitar que a menudo ayuda a la policía a mantener el orden público, informó que había desplegado 18 pelotones en los cinturones industriales de las afueras de Daca, como Savar, Ashulia y Gazipur.

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La Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Bangladés (BGMEA) declaró el domingo que las interrupciones en la producción por las protestas entre el 1 y el 18 de noviembre obligaron a 317 fábricas a suspender sus operaciones durante días, causando pérdidas directas de unos 428 millones de dólares.

Durante las últimas semanas, al menos dos trabajadores murieron por la violencia desatada en las protestas, enfrentando a manifestantes con las fuerzas del orden y entre sí, quemando coches y obligando a cientos de fábricas a suspender la actividad.

La industria textil de Bangladés ha sido objeto de un intenso escrutinio durante años debido a las precarias condiciones laborales, en particular tras el derrumbe del complejo Rana Plaza en 2013, que causó la muerte de más de 1.100 trabajadores e hirió a unos 2.500.

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Desde 1986, cuando se estableció el primer monto salarial del sector en 627 takas mensuales, el Gobierno había aprobado seis aumentos sucesivos, casi siempre forzados por movilizaciones.

La industria de la confección representó el año pasado casi el 85 por ciento de las exportaciones totales de Bangladés, que ascendieron a 55.000 millones de dólares. EFE

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