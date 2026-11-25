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Pekín, 25 nov (EFE).- China y Estados Unidos celebraron entre el lunes y el martes en Pekín la primera reunión del grupo de trabajo agrícola creado bajo el Consejo de Comercio bilateral, un nuevo contacto para abordar el acceso a mercados y las diferencias que mantienen en el intercambio de productos agropecuarios.

El Ministerio chino de Comercio informó este miércoles en un comunicado de que ambas partes mantuvieron conversaciones "francas, profundas y constructivas" sobre la regulación y el acceso a los mercados de productos agrícolas y sobre el comercio bilateral en el sector.

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La cartera indicó que los dos países continuarán utilizando el grupo para reforzar la comunicación, tratar de resolver sus respectivas preocupaciones agrícolas y contribuir al desarrollo "saludable, estable y sostenible" de las relaciones económicas y comerciales.

El mecanismo fue acordado durante la octava ronda de consultas económicas y comerciales entre ambos países, celebrada en septiembre en Nueva York y Washington, dentro del nuevo Consejo de Comercio China-EE. UU., y su primera reunión estaba prevista antes de finales de este año.

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El encuentro se produce además pocos días después de la reunión entre los presidentes de ambos países, Xi Jinping y Donald Trump, en Shenzhen, en el marco de la cumbre de la APEC, y mientras las dos potencias aplican una tregua comercial prorrogada hasta el próximo 10 de enero.

La agricultura figura entre los principales asuntos de la relación económica bilateral. Pekín aseguró este mes que mantiene una actitud abierta a ampliar las compras de productos agrícolas estadounidenses, aunque condicionó ese aumento a la aplicación del acuerdo de reducción recíproca de aranceles sobre unos 30.000 millones de dólares de importaciones por cada parte.

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Ese paquete incluye numerosos productos agroalimentarios estadounidenses, aunque deja fuera la principal partida de soja en grano destinada al comercio ordinario, uno de los productos de mayor peso histórico en las exportaciones agrícolas estadounidenses a China. EFE