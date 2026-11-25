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Taipéi, 25 nov (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Taiwán, el Taiex, se desplomaba más de un 7 % en los primeros compases de la sesión de este miércoles, lastrado por la caída de las tecnológicas en Wall Street ante las dudas sobre Nvidia pese al regreso de Jensen Huang al frente de la compañía.

El índice, que cuenta con un fuerte componente tecnológico, cedía un 7,34 % a las 10:15 hora local (02:15 GMT), hasta los 37.177,76 puntos, un día después de haber experimentado la mayor subida intradiaria de su historia (+3.310,46).

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Las firmas tecnológicas registraban descensos generalizados a esa hora, entre ellas Delta Electronics (-5,99 %), TSMC (-7,4 %), Foxconn (-9,71 %), ASE Technology (-9,81 %) y MediaTek (-10 %), todas ellas clave en la cadena de suministro de la inteligencia artificial (IA). EFE