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Barranquilla (Colombia), 24 nov (EFE).- La actriz colombiana Sofía Vergara recibió este martes en su natal Barranquilla un sentido homenaje a su trayectoria artística en el Gran Malecón del Río, engalanado para la ocasión con una alfombra roja, música y los colores de las danzas que dan vida al Carnaval.

Vergara, de 54 años, apareció ante cientos de vecinos, seguidores y curiosos con un vestido azul eléctrico, de silueta ajustada y escote corazón, similar al tono de la escultura que la ciudad levantó en su honor.

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Con el cabello suelto y una sonrisa permanente, la actriz recorrió la alfombra roja, saludó a los asistentes y posó ante las cámaras, en un recibimiento que convirtió la orilla del río Magdalena en un escenario de celebración.

Bajo la luz de la luna llena y con una actitud desparpajada, la artista brilló y emuló la letra de la canción de Ester Forero que comparó la belleza del satélite con la de las “mozas barranquilleras”.

Los asistentes se congregaron para celebrar a una de las estrellas latinoamericanas más reconocidas de Hollywood en el homenaje encabezado por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y su mujer, Katia Nule, quienes reconocieron la trayectoria de la artista y el papel que ha desempeñado en la promoción de la ciudad en escenarios internacionales.

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La Alcaldía le otorgó un decreto de exaltación como “barranquillera ilustre”, considerado la máxima distinción que concede el Distrito a personalidades que contribuyen a proyectar el nombre de la ciudad. A este reconocimiento se sumó el “Turbante de la Tradición”, la máxima distinción del Carnaval de Barranquilla, entregada a figuras que enaltecen y difunden las raíces culturales de la fiesta.

La celebración incluyó el espectáculo “Barranquilla entre fantasía y tradición”, dirigido por el coreógrafo Pedro Díaz, con la participación de 50 figuras del Carnaval. La muestra recorrió expresiones emblemáticas de esta fiesta, entre ellas la cumbia, el bullerengue, el mapalé, el garabato y las danzas del Congo.

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La reina del Carnaval 2027, Salwa Maloof Habib, abrió la presentación con una interpretación de cumbia junto al Cumbión de Oro y lució una pollera dorada bautizada 'Sofía de Oro', diseñada especialmente para homenajear a la actriz.

El encuentro tuvo también un componente simbólico: Vergara conoció por primera vez en persona la monumental estatua que la ciudad instaló en su honor en el Malecón en julio de 2025. La obra, realizada por el escultor barranquillero Yino Márquez, mide 7,5 metros de altura y pesa 5,5 toneladas.

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La escultura, elaborada en bronce, representa a la actriz con un vestido azul y una mano extendida hacia una estrella, como símbolo de su ascenso profesional sin perder el vínculo con sus orígenes.

La noche, que culminó con una presentación de la cantante barranquillera Aria Vega, ganadora del Latin Grammy a mejor nueva artista, celebró así el regreso de una hija de la ciudad que llevó su acento, su carisma y sus raíces caribeñas a las pantallas del mundo.

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