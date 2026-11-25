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Los Ángeles (EE.UU.), 24 nov (EFE).- El condado de Los Ángeles declaró este martes el estado de emergencia en respuesta a la erupción de una torre de basura carbonizada y gases en un vertedero de una altura de más de 150 metros que ha generado problemas de salud y malos olores por más de una semana.

"La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángele acaba de aprtobar mi moción que declara una emergencia local relacionada con el vertedero de Chiquita Canyon", informó este martes en un comunicado la supervisora ​​Kathryn Barger, que representa al distrito donde se ubica el basurero, en el norte de Los Ángeles.

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Barger solicitó también al goberndor de California, Gavin Newsom, que declare la emergencia estatal con el objetivo de "facilitar la financiación de la ayuda y la recuperación de los residentes", agregó.

"Debemos estar preparados para proteger a nuestras comunidades de las amenazas inmediatas, al tiempo que seguimos exigiendo responsabilidades al vertedero por los daños sufridos por los residentes", instó.

El pasado 16 de noviembre, el vertedero registró una repentina erupción de basura carbonizada y gases tóxicos cuando un grupo de trabajadores realizaba perforaciones a unos 45 metros de profundidad para instalar un nuevo pozo destinado a controlar las elevadas temperaturas subterráneas del basurero.

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Ubicado en Castaic, en el valle de Santa Clarita, el vertedero enfrenta desde 2022 una reacción química subterránea que ha generado calor extremo y fugas de gases tóxicos.

Los vecinos llevan años denunciando los olores, las emisiones y los posibles efectos sobre su salud asociados al manejo de las basuras. EFE