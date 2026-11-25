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Madrid, 25 nov (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, indica que la construcción adecuada para expresar que alguien o algo empieza a ejecutar una acción es "entrar a" + infinitivo, no "entrar en".

En algunos medios de comunicación, pueden encontrarse frases como estas: "Antes de entrar en hacer un repaso de las últimas tendencias, tenemos que hacer una aclaración importante", "No quería entrar en criticar al entrenador de su rival" o "No ha querido entrar en comentar el interés del Bayern de Múnich".

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Para expresar la idea de que se inicia una acción, se emplea la perífrasis "entrar a" + infinitivo: "No quiso entrar a valorar los comentarios". Con este sentido, tal como recoge el "Diccionario panhispánico de dudas", no es apropiado utilizar la preposición "en".

En otros contextos, la combinación de "entrar" y "en" es plenamente válida; por ejemplo, cuando "en" introduce el complemento que indica aquello en lo que alguien o algo se introduce, o el lugar al que accede: "Entró en la habitación", "No quisimos entrar en el debate". En ambos casos, también habría sido posible usar "a".

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Así pues, en los ejemplos iniciales, lo apropiado habría sido "Antes de entrar a hacer un repaso de las últimas tendencias, tenemos que hacer una aclaración importante", "No quería entrar a criticar al entrenador de su rival" y "No ha querido entrar a comentar el interés del Bayern de Múnich".

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE