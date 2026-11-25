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Huawei y CMA lanzan conjuntamente una Solución Nacional de Pagos para acelerar la transformación de los pagos globales

PR Newswire

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SINGAPUR, 25 de noviembre de 2026

SINGAPUR, 25 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- En el Festival FinTech de Singapur 2026 (SFF 2026), Huawei y CMA Small Systems AB (CMA), miembro del Programa RONGHAI de Socios Financieros Globales de Huawei, lanzaron conjuntamente una Solución Nacional de Pagos.

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Frank LU, director del departamento de ventas de soluciones integradas para bancos centrales de Huawei, y Maxim Neshcheret, director regional para Asia de CMA Small Systems AB, asistieron a la ceremonia de lanzamiento. Al combinar las capacidades de software de CMA en sistemas de pago nacionales con las capacidades de infraestructura TIC de Huawei en computación, almacenamiento, redes, nube y centros de datos, ambas compañías pretenden ofrecer soluciones conjuntas integrales para bancos centrales e instituciones financieras y, con ello, acelerar la modernización de los sistemas de pago nacionales.

Combinar fortalezas para construir sistemas nacionales de pago resilientes

A medida que la transformación digital continúa remodelando la industria financiera global, los sistemas de pago están evolucionando hacia el procesamiento en tiempo real, una mayor eficiencia y una interoperabilidad mejorada. Esta evolución está generando mayores exigencias en cuanto al rendimiento del sistema, la seguridad, la continuidad del negocio y la resiliencia de la infraestructura.

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Con más de 30 años de experiencia en infraestructura de mercados financieros, CMA cuenta con una amplia trayectoria al servicio de bancos centrales, bancos comerciales, cámaras de compensación y depositarios de valores, con capacidades básicas que abarcan RTGS, ACH, IPS y sistemas de depósito de valores. Huawei, aprovechando su dilatada experiencia en TIC, proporciona a las instituciones financieras capacidades completas que abarcan computación, almacenamiento, redes, la nube y centros de datos.

La Solución Nacional de Pagos lanzada conjuntamente integra profundamente el software de pago probado de CMA con la infraestructura TIC altamente confiable de Huawei en computación, almacenamiento, redes, nube y centros de datos, proporcionando a los clientes una solución integrada que abarca aplicaciones de pago y la infraestructura subyacente. La solución admite implementaciones de alta disponibilidad y recuperación ante desastres para garantizar el funcionamiento estable y la continuidad del negocio de los sistemas de pago críticos. También permite una implementación por fases y una expansión flexible en función de la evolución de las necesidades empresariales. Además, a través del Programa RONGHAI de Socios Financieros Globales de Huawei, ambas compañías han establecido un mecanismo de colaboración que abarca el desarrollo conjunto de soluciones, la ejecución de proyectos y los servicios al cliente. Esto ayuda a reducir la complejidad de la integración del sistema y la gobernanza del proyecto, al tiempo que ofrece soluciones adaptadas a las necesidades de los clientes en diferentes países y regiones.

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Fortalecer la alianza para expandir los mercados financieros globales

Este lanzamiento conjunto supone otro hito importante en la profundización de la colaboración entre Huawei y CMA. En 2025, CMA se unió al Programa RONGHAI de Socios Financieros Globales de Huawei. En septiembre de 2026, las dos empresas firmaron un Memorando de Entendimiento (MdE) durante HUAWEI CONNECT 2026, definiendo aún más su colaboración en integración tecnológica, desarrollo conjunto de soluciones, expansión de mercado y servicios al cliente. Este último lanzamiento supone un paso más en su colaboración, pasando de la cooperación en el ecosistema al desarrollo conjunto de soluciones y la colaboración en el mercado.

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Lanzado en 2024, el Programa RONGHAI de Socios Financieros Globales de Huawei tiene como objetivo profundizar la colaboración con los socios de la industria financiera y acelerar la transformación digital e inteligente de los clientes.

De cara al futuro, Huawei seguirá colaborando estrechamente con CMA para profundizar en la innovación conjunta y la colaboración en el mercado de los sistemas de pago nacionales, llevando sus soluciones conjuntas a más mercados en todo el mundo y contribuyendo a la modernización de la infraestructura financiera global.

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FUENTE Huawei