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RedBici, la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE) y la Coordinadora en defensa de la bici (ConBici) han propuesto a los partidos políticos ante las elecciones de este domingo aplicar el tipo reducido del 10% de IVA a la adquisición de bicicletas, así como a sus servicios de alquiler y reparación.

La iniciativa busca facilitar el acceso a la bicicleta y favorecer su incorporación como medio de transporte habitual, contribuyendo a avanzar hacia un modelo de movilidad más saludable, sostenible y accesible.

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En el marco de la campaña electoral, las tres organizaciones han hecho un llamamiento a las formaciones políticas para que incorporen esta propuesta a sus programas y compromisos, ya que consideran que es una medida concreta, viable y de amplio alcance para impulsar la movilidad activa y dar un paso más en el reconocimiento de la bicicleta como una pieza fundamental del sistema de transporte.

Según estas tres organizaciones, la reducción del IVA permitiría actuar sobre distintos aspectos del acceso y uso de la bicicleta: desde la compra hasta el mantenimiento, pasando por el alquiler y los sistemas públicos y privados de bicicleta compartida.

Su aplicación tendría un alcance general y beneficiaría tanto a las personas usuarias como a los servicios que facilitan el uso cotidiano de la bicicleta.

RedBici, AMBE y ConBici subrayan que esta propuesta no pretende sustituir al conjunto de políticas necesarias para impulsar la movilidad activa. La mejora de las infraestructuras ciclistas, la seguridad vial, la intermodalidad, los aparcamientos, la educación, los servicios de bicicleta compartida y las ayudas e incentivos para el uso de la bicicleta siguen siendo actuaciones necesarias.

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Sin embargo, la fiscalidad puede desempeñar un papel especialmente relevante por su aplicación amplia y continuada. A diferencia de las convocatorias de ayudas, que dependen de plazos, presupuestos y procedimientos específicos, un tipo reducido de IVA constituiría un instrumento estable que actuaría de forma permanente sobre la adquisición, el alquiler y la reparación.

POLÍTICA DE APOYO A LA BICI

Para estos tres organismos, en los últimos años se han anunciado diferentes iniciativas de apoyo público a la bicicleta que no han llegado a desplegar todo su potencial, caso del programa estatal de ayudas a la compra de ciclos de pedaleo asistido previsto en el Real Decreto-ley de 2025, que contó con una dotación de 20 millones de euros: 15 millones destinados a particulares y 5 millones a empresas del sector del reparto urbano.

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Pese a su previsión y dotación presupuestaria, el programa no ha llegado, según las firmantes del comunicado, a convertirse en una línea efectiva de ayudas para sus destinatarios.

"Esta experiencia pone de manifiesto la importancia de contar con instrumentos estables y previsibles. La reducción del IVA no debe entenderse como una alternativa a las ayudas directas, sino como una medida estructural que las complemente y que no dependa de convocatorias puntuales. La propuesta también contribuiría a fortalecer el conjunto de la cadena de valor de la bicicleta en España: fabricantes, distribuidores, comercios, talleres de reparación, empresas de alquiler, operadores de bicicleta compartida y servicios de ciclologística. Un mayor acceso y uso de la bicicleta favorece la actividad económica y el empleo vinculados a este sector", indican.

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A su vez, RedBici, AMBE y ConBici han anunciado que promoverán el compromiso de los distintos agentes de esta cadena de valor para que la reducción del IVA se traslade efectivamente a los precios finales y beneficie tanto a las personas consumidoras como a las empresas que adquieren, alquilan o utilizan bicicletas y sus servicios. "Este compromiso deberá acompañarse de transparencia y seguimiento sobre la repercusión real de la medida", añadió.

La normativa europea ya contempla expresamente la posibilidad de aplicar tipos reducidos de IVA al suministro de bicicletas y a sus servicios de alquiler y reparación, según estos organismos. "Existen precedentes en otros países europeos. Portugal aplica desde enero de 2023 un IVA del 6% a la adquisición y reparación de bicicletas, mientras que Luxemburgo aplica un tipo reducido del 8% al suministro, alquiler y reparación", indicaron.

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Para ellas, España puede avanzar también en esta dirección mediante la modificación de la Ley de 1992 del IVA. "La propuesta cuenta, además, con antecedentes en el ámbito estatal. En 2022, AMBE y ConBici, con el apoyo de la Mesa Española de la Bicicleta, promovieron una iniciativa parlamentaria para reducir el IVA de la compra, el alquiler y la reparación de bicicletas", manifestaron.

Por todo ello, RedBici, AMBE y ConBici solicitan a los partidos políticos que se comprometan a impulsar, durante la próxima legislatura, la modificación de la normativa del IVA para aplicar el tipo reducido del 10% a la adquisición de bicicletas, su alquiler y su reparación.

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"Facilitar el acceso a la bicicleta no es únicamente una cuestión de política sectorial: es una apuesta por la salud pública, la autonomía de las personas, la reducción de emisiones, la eficiencia del transporte y la calidad de vida en nuestras ciudades y pueblos. Impulsar la bicicleta requiere muchas medidas. Reducir el IVA al 10% es una de ellas, y puede tener un alcance amplio, directo y continuado. Es el momento de incorporarla a la agenda política", concluyeron.