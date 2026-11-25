25/11/2026 Pepín Liria y Drágana Balde EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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El pasado septiembre saltaba a la luz pública la noticia de que Pepín Liria y su joven novia, Drágana Balde, podrían estar esperando su primer hijo en común después de apenas siete meses de relación. Según el programa'El verano se mueve', la pareja -que se conoció en febrero de 2026 en un concierto de Malú- habría contado la feliz noticia a sus más cercanos, confesando que estarían felices y muy ilusionados ante la perspectiva de poner el broche de oro a su fugaz historia de amor con un bebé muy deseado desde el primer momento para ambos.

Y aunque entonces, fieles a su discreción, evitaron confirmar su embarazo, la artista canaria lo hacía hace unos días a través de sus redes sociales presumiendo de sus primeras curvas premamá con un emotivo mensaje dirigido al que será su primer hijo -el extorero es padre de dos hijas fruto de dos relaciones anteriores-: "Eres un deseo convertido en milagro y una ilusión que por fin tiene latido", expresaba con una imagen mostrando su abultada barriguita.

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Sin disimular el gran momento que están atravesando a la espera de dar la bienvenida a su bebé -cuyo sexo no han revelado por el momento, aunque sí ha trascendido que Drágana estaría en su quinto mes de gestación, por lo que dará a luz en abril de 2027- Pepín y su novia han reaparecido públicamente en el funeral en memoria de Antonio Vázquez, hermano de Curro Vázquez, en la Balísica de Jesús del Gran Poder de Sevilla tras su fallecimiento en el trágico accidente de trenes de Urda (Toledo) el pasado 28 de octubre.

"La verdad es que la familia taurina no podía fallar hoy aquí en Sevilla. Es muy difícil explicar una tragedia así, sobre todo viendo a ese hijo, a ese hermano y a esa familia, ¿no? No es muy entendible" ha reconocido el torero sin soltarse de la mano de Drágana en ningún momento, a la que a pesar de llevar un total look negro ya se le nota bastante el embarazo.

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Y aunque ha confesado que está "muy bien, feliz", ha evitado pronunciarse sobre su próxima paternidad junto a su joven pareja -a la que saca 30 años- justificando que "yo nada más que hablo de lo que he venido a hacer, que es acompañar a la familia.H oy es un día triste y ya está". "Estoy contento de acompañar a esta familia y de que el mundo del toro siga dando ejemplo como seguimos dando. Buenas noches" ha zanjado.

Drágana, por su parte, ha revelado que está llevando "muy bien" el embarazo y se encuentra "muy bien", reconociendo con una sonrisa y un "sí gracias" que está muy ilusionada por su futura maternidad junto a Pepín.