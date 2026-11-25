Guardar

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la modificación del Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, que regula aspectos relativos a los productos relacionados con el tabaco, para incluir la restricción de la presencia de aromatizantes o saborizantes en los cigarrillos electrónicos y regular la dosis de las bolsitas de nicotina.

La aprobación figura en las referencias publicadas por La Moncloa sobre el último Consejo de Ministros y, según han señalado fuentes del Ministerio de Sanidad a Europa Press, el texto se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE), previsiblemente, el próximo lunes.

PUBLICIDAD

Sanidad ha defendido en distintas ocasiones la necesidad de esta limitación en los cigarrillos electrónicos para reducir su atractivo entre la población y, especialmente, entre los más jóvenes. "Básicamente te vamos a vender veneno con sabor a fresa. Bueno pues no, por lo menos que esté regulado y que se pueda saber que en verdad lo que estás tomando son tóxicos y que tienen su efecto contra la salud", explicaba la ministra Mónica García.

La norma, que forma parte del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, buscaba cerrar un vacío legal regulando por primera vez categorías emergentes de tabaco en el mercado español, como las bolsitas de nicotina, las hierbas calentadas y los vapeadores sin nicotina, y, de este modo, someter a control sanitario todas las alternativas de consumo de nicotina y sus sucedáneos.

PUBLICIDAD