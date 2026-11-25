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El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ahmed Vahidi, ha reiterado este miércoles los avisos a Estados Unidos ante una posible reanudación de los ataques insistiendo en que la unidad militar es "más fuerte y está mejor preparada sobre el terreno", señalando que está lista para "hacer retroceder al enemigo hasta una profundidad considerable".

En declaraciones desde una exposición de documentos sobre las escaladas bélicas de 2025 y 2026 protagonizadas por Estados Unidos e Israel contra Irán, Vahidi ha avisado de que sus fuerzas están preparadas para un recrudecimiento de los combates y "para hacer retroceder al enemigo hasta una profundidad considerable".

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"Las victorias no deben hacernos detenernos, y se han abierto grandes puertas hacia un futuro prometedor para las Fuerzas Armadas iraníes", ha señalado en declaraciones recogidas por la agencia ISNA, tras incidir en que Washington "hoy es incapaz de emprender cualquier acción" tras los duros "reveses" en el campo militar.

A su juicio, el Ejército norteamericano sufre "una importante parálisis" y "se encuentra sumido en una situación de incertidumbre estratégica".

Por todo ello, Vahidi ha incidido en que la Guardia Revolucionaria "es más fuerte y está mejor preparado que nunca sobre el terreno", por lo que tiene capacidad y disposición para "hacer retroceder al enemigo hasta una profundidad considerable".

La tensión en el golfo Pérsico se ha recrudecido después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, denunciara que Irán ha lanzado en la última semana más drones y misiles "que en cualquier otro momento del último año" y advirtiera de que sopesa reanudar los bombardeos directos sobre territorio iraní si no se alcanza un acuerdo diplomático antes de Año Nuevo.

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