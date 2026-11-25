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Jerusalén, 25 nov (EFE).- El líder del bloque opositor israelí, Gadi Eisenkot, y el jefe del partido ultranacionalista Israel Beitenu, Avigdor Líberman, acordaron firmar un pacto de coalición entre sus formaciones, un paso más en las negociaciones para formar un Gobierno que desaloje del poder a Benjamín Netanyahu.

Ambos dirigentes se reunieron en la noche del martes y acordaron "firmar un acuerdo de coalición entre sus dos partidos", según un breve comunicado de Yashar!, el partido de Eisenkot, que no ofreció más detalles sobre el contenido del pacto ni sobre el reparto de carteras.

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Israel Beitenu ('Israel es nuestro hogar') es uno de los cuatro partidos sionistas del bloque que encabeza Eisenkot, que suma 48 escaños en la Knéset (Parlamento israelí), y Líberman preside desde la semana pasada la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa de la Cámara.

Líberman ha rechazado hasta ahora un Gobierno en minoría que dependa del apoyo externo de las formaciones de mayoría palestina Raam y Lista Conjunta, que suman 19 escaños, y se ha mostrado abierto a incorporar a los partidos ultraortodoxos.

El lunes, Eisenkot aseguró que, pese a las negociaciones en curso "incluso con el Likud", no cederá en la creación de una comisión estatal de investigación sobre el 7 de octubre, la extensión del servicio militar a los estudiantes religiosos y un cambio en materia de seguridad.

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La entrada de los partidos ultraortodoxos, que se oponen al reclutamiento de los estudiantes de las yeshivas (escuelas talmúdicas), chocaría con esa exigencia de Eisenkot, una de las principales banderas de su campaña.

El bloque opositor se hizo la semana pasada con la presidencia de la Knéset con la elección de Matan Kahana, de Yashar!, por 66 votos frente a 52, gracias al apoyo de los partidos árabes, lo que le dio el control de la agenda parlamentaria.

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Desde entonces, ha empezado a tramitar la derogación de las principales leyes de la reforma judicial del Gobierno saliente, mientras continúan las negociaciones para formar Ejecutivo.

Netanyahu, primer ministro en funciones desde las elecciones del 27 de octubre, insiste en su llamamiento a formar un Gobierno "de unidad" sionista apuntalado por los partidos ultraortodoxos y sin formaciones árabes. EFE