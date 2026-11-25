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Seúl, 25 nov (EFE).- Corea del Norte expulsó al jefe de la oficina diplomática de Suiza en Pionyang, menos de un mes después de su reapertura oficial, en represalia por las sanciones impuestas por el país europeo contra un campamento infantil norcoreano señalado por el presunto adoctrinamiento de menores ucranianos desplazados forzosamente.

La Cancillería norcoreana "declaró persona 'non grata' al jefe de la oficina diplomática suiza y le instó a abandonar el país en un plazo de 48 horas", informó este miércoles la agencia estatal KCNA.

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La cartera de Exteriores convocó al responsable de la representación, Sylvain Astier, y le entregó un memorando en el que reclamó el cierre de la oficina y su salida del país, tras calificar de acto "abiertamente hostil" la inclusión del Campamento Infantil Internacional Songdowon en una lista de sanciones, dijo la agencia.

A principios de mes, Suiza se sumó a las sanciones que la Unión Europea y el Reino Unido habían impuesto al campamento ubicado en la ciudad costera de Wonsan. Las medidas británicas ya habían provocado una crisis diplomática en septiembre con Pionyang, que retiró a su embajador en Londres y rebajó su representación diplomática al nivel de encargado de negocios.

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Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, también arremetió este martes contra Suiza y sostuvo que la oficina diplomática había perdido su razón de ser porque las autoridades suizas no respetaban la soberanía norcoreana ni los derechos de sus ciudadanos.

El canciller suizo, Ignazio Cassis, asistió el pasado 29 de octubre a la ceremonia de reapertura oficial de la oficina en Pionyang, que ya estaba operativa desde el 19 del mismo mes, tras seis años de interrupción por las restricciones fronterizas impuestas por Corea del Norte durante la pandemia de covid-19.

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Suiza participa desde 1953 en la Comisión Supervisora de Naciones Neutrales, desplegada en la frontera intercoreana, y es uno de los pocos países occidentales que mantienen un diálogo político con Pionyang. EFE