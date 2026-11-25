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Álvaro Alfaro

Pekín, 25 nov (EFE).- La investigación abierta a Chen Jining, considerado por expertos como posible sucesor de Xi Jinping, eleva la incertidumbre sobre la próxima cúpula del Partido Comunista de China (PCCh), que afronta su congreso de 2027 sin un relevo visible para su actual líder y presidente del país.

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Las autoridades anunciaron anoche que el jefe del partido en Shanghái, de 62 años, es sospechoso de "graves violaciones de la disciplina y la ley", fórmula habitualmente empleada para referirse a casos de corrupción, sin detallar las conductas investigadas.

Por su edad y por su puesto, algunos observadores lo situaban entre los integrantes de la próxima generación de dirigentes chinos.

Chen es el cuarto miembro del actual Politburó, segundo escalafón de poder de la formación dirigente, sometido a pesquisas desde su composición en 2022, después de los generales He Weidong y Zhang Youxia y del exdirigente de Xinjiang Ma Xingrui.

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La jefatura del PCCh en Shanghái ha servido tradicionalmente de trampolín hacia el poder central en Pekín, un camino que siguieron tanto el expresidente Jiang Zemin como el propio Xi.

El puesto ofrece además proyección internacional: desde que lo asumió en 2022, Chen recibió a empresarios como Elon Musk y a dirigentes como el español Pedro Sánchez, la italiana Giorgia Meloni o el entonces secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

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En 2024, unas declaraciones del ex primer ministro singapurense Lee Hsien Loong tras reunirse con Chen en Shanghái sobre su deseo de estrechar vínculos con la "próxima generación de líderes chinos" alimentaron especulaciones sobre su posible ascenso.

El profesor de Yale Taisu Zhang consideró en la red social X que Chen tenía prácticamente asegurada la entrada en el Comité Permanente del Politburó, núcleo del poder del PCCh, y era visto como el sucesor más probable si se designaba uno en el próximo congreso, posibilidad que calificó de "muy improbable".

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Xi eliminó en 2018 el límite de dos mandatos para la presidencia del país, lo que le permite permanecer en ese cargo por tiempo indefinido. Las expectativas sobre Chen no equivalían a una candidatura reconocida ni a un calendario sucesorio formal.

Zhang comparó el caso con la caída en 2006 de Chen Liangyu, entonces jefe del partido en Shanghái y posible rival de Xi para suceder a Hu Jintao: mientras aquel episodio probablemente respondió a una pugna entre facciones, el actual afecta a un posible heredero de Xi cuando, según el profesor, "no hay facciones visibles en la dirección del partido".

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"Sobre el papel, Chen parecía el tecnócrata por excelencia", sostiene por su parte el académico de Columbia Julian Gewirtz, exresponsable de China en el Consejo de Seguridad Nacional estadounidense.

Chen llegó a Shanghái después de ser rector de la prestigiosa Universidad de Tsinghua, ministro de Protección Ambiental y alcalde de Pekín. Su doctorado en el Imperial College de Londres y su experiencia en gestión ambiental reforzaban ese perfil.

Gewirtz destacó que sus cuatro predecesores inmediatos en Shanghái habían ascendido al Comité Permanente, lo que ilustra las expectativas asociadas al puesto.

Para Mao Shoulong, profesor de la Universidad Renmin de China, esas credenciales no garantizan la continuidad política.

"La capacidad profesional no constituye una garantía de disciplina, el prestigio académico no constituye una garantía de integridad", escribió en su cuenta oficial de WeChat.

Mao también apunta a un problema estructural: "En una estructura en la que el poder carece de contrapesos externos, ningún capital personal, ya sea de conocimientos, reputación o resultados, puede sustituir a los límites institucionales y garantizar la autodisciplina de los funcionarios".

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El analista Bill Bishop, autor del boletín Sinocism, subrayó la importancia del sustituto de Chen: quien ocupe Shanghái será considerado un probable integrante del Politburó tras el congreso de 2027.

Aunque reconoció que se desconocen los motivos concretos del caso, señaló que la salida de Chen "crea una vacante útil para el año que viene" y preguntó: "¿Quién se siente a salvo en este Politburó, especialmente cuando se intensifican las maniobras sobre los nombramientos de cara al congreso del partido del próximo año?".

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La investigación llega después del quinto pleno del Comité Central, centrado en reforzar la disciplina y la supervisión interna. La dirección del partido en Shanghái mostró poco después del anuncio de la apertura de las pesquisas contra Chen su respaldo "unánime" a la decisión del Partido y reiteró su lealtad política a Xi.

La campaña anticorrupción constituye una iniciativa emblemática de Xi desde 2012, aunque comentaristas han señalado su posible utilización para apartar a rivales y consolidar su poder.

El politólogo Joseph Torigian resumió en X los límites de las interpretaciones: "Otro de esos momentos que nos recuerdan lo poco que realmente entendemos de lo que ocurre en la política de las élites chinas". EFE