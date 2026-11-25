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Sídney (Australia), 25 nov (EFE).- Islas Salomón firmó este miércoles un nuevo tratado con Australia para estrechar sus vínculos estratégicos y reforzar la cooperación en materia de seguridad, en un giro diplomático que coincide con la decisión de no renovar el controvertido acuerdo de seguridad suscrito con China en 2022, que expirará en abril de 2027.

El tratado, firmado por los primeros ministros de Australia, Anthony Albanese, y de Islas Salomón, Matthew Wale, se produce después de que el Gobierno de Honiara comunicara a Pekín que no prorrogará el pacto de seguridad, según confirmó la cadena pública australiana ABC que citó fuentes gubernamentales salomonenses.

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El entendimiento de 2022, que abrió la puerta a la cooperación policial y de seguridad con Pekín, había despertado inquietud en Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda ante la posibilidad de una mayor presencia china en el Pacífico.

Wale evitó confirmar públicamente la decisión sobre el acuerdo chino durante una comparecencia conjunta en el Parlamento australiano, alegando que existe una cláusula de confidencialidad.

"Tenemos conversaciones en curso con China, pero, por supuesto, hoy se trata de nuestra relación con Australia y del tratado que hemos firmado", declaró.

El mandatario salomonense defendió que el nuevo pacto permitirá superar las incertidumbres diplomáticas de los últimos años.

"El tratado no solo redefine nuestra relación con Australia, sino que la eleva a una relación duradera, basada en la confianza y la certidumbre", afirmó.

También aseguró que la decisión de firmarlo contó con el respaldo unánime de su gabinete y de su grupo parlamentario.

Albanese, por su parte, destacó que el acuerdo representa "un nuevo capítulo" en la asociación entre ambos países para "fortalecer" la "prosperidad compartida" y la "seguridad" de las partes, al tiempo que subrayó que Australia seguirá siendo el principal socio de seguridad del archipiélago.

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El tratado establece que las infraestructuras sensibles de Islas Salomón permanecerán libres de militarización, interferencias extranjeras y accesos no autorizados, y que el país no permitirá bases militares o de seguridad extranjeras en su territorio.

También contempla consultas con Camberra sobre infraestructuras críticas y eventuales acuerdos de seguridad con países ajenos al Foro de las Islas del Pacífico.

La cooperación incluye financiación para la política de educación gratuita del Gobierno salomonense, inversiones en carreteras y energías renovables, mejoras en los visados y nuevas oportunidades laborales en Australia para ciudadanos del archipiélago, especialmente en los sectores de atención a mayores y educación infantil.

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El paquete de apoyo australiano asciende a cerca de 980 millones de dólares australianos (unos 590 millones de euros), según las cifras difundidas durante las negociaciones.

Islas Salomón, un país de unos 800.000 habitantes situado al noreste de Australia, adquirió relevancia estratégica en 2019, cuando rompió relaciones diplomáticas con Taiwán para establecerlas con China.

La firma del pacto de seguridad con Pekín tres años después intensificó la competencia entre China y las potencias occidentales por ampliar su influencia regional.

El nuevo tratado se enmarca en la estrategia australiana de reforzar sus alianzas en el Pacífico, que incluye acuerdos de seguridad con Papúa Nueva Guinea y Fiyi, en un contexto de creciente rivalidad geopolítica en la región. EFE

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