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Ciudad de México, 24 nov (EFE).- Las autoridades mexicanas alertaron este martes sobre la llegada de la primera tormenta invernal de la temporada a finales de la semana, que ocasionará un marcado descenso de las temperaturas, lluvias intensas y posibles nevadas en distintas regiones del país.

"A partir del jueves 26 de noviembre y durante el fin de semana, una vaguada polar dará origen a la primera tormenta invernal de la temporada", indicó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) en un comunicado.

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La dependencia explicó que el fenómeno provocará un ambiente "de frío a gélido durante las mañanas y noches" en regiones del norte y centro del territorio mexicano, así como precipitaciones de muy fuertes a intensas en el occidente, centro y sur del país.

También advirtió sobre la posible caída de nieve o aguanieve en cimas y zonas montañosas del occidente, centro y oriente de México.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) precisó que la vaguada ingresará el jueves por el noroeste y oeste del país, donde se prevén lluvias de hasta 150 milímetros y posibles nevadas en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

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"Durante las primeras horas del viernes, la vaguada polar dará origen a la primera tormenta invernal de la temporada sobre el occidente de México", agregó el organismo.

Para ese día se esperan lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en zonas de Michoacán y Guerrero, mientras que las condiciones para la caída de nieve o aguanieve se extenderán hacia el centro y este del país.

El SMN también pronosticó temperaturas mínimas de entre 10 y 5 grados bajo cero en zonas serranas de Durango y Chihuahua (norte) durante las madrugadas, del viernes al domingo. Y advirtió que las precipitaciones podrían provocar deslaves, inundaciones y un incremento en los niveles de ríos y arroyos.

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Ante el paso de la tormenta invernal, la CNPC hizo un llamado a la población a reforzar las medidas de prevención y autocuidado.

"Es importante mantener los espacios cálidos y seguros: si se usan calentadores o chimeneas, asegurarse que cuenten con una ventilación adecuada en el hogar para permitir la circulación de aire fresco y prevenir la acumulación de monóxido de carbono", indicó la dependencia.

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Además, recomendó apagar cualquier fuente de calor antes de dormir y tener a la mano una mochila de emergencia con documentos importantes, linterna y radio portátil. EFE