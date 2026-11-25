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El 44% de los viajeros recurre ya a herramientas de inteligencia artificial (IA) para comparar precios y buscar descuentos a la hora de planificar sus vacaciones, aunque apenas un 17% confiaría en un agente de IA para organizar la totalidad de su viaje, según datos difundidos este miércoles por Allianz Partners.

El estudio refleja que el 49% de los consumidores señala el aumento de los costes como su principal preocupación, lo que impulsa estrategias de ahorro como elegir destinos más económicos o cercanos, o reducir la frecuencia de los desplazamientos.

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En este contexto, el 40% de los viajeros europeos prevé desplazarse esta Navidad con un presupuesto más ajustado, siete puntos porcentuales más que el 33% registrado durante la pasada campaña de verano.

En cuanto a los destinos para estas fechas navideñas, el 64% de los europeos planea viajar dentro del propio continente, un 26% optará por hacer turismo urbano en su mismo país y solo un 9% viajará fuera de Europa.

Respecto al uso de la tecnología, además del 44% que emplea la IA para comparar tarifas, un 42% la utiliza para explorar alternativas en la fase inicial de planificación, un 35% para cotejar programas de fidelización y un 29% para formalizar reservas de vuelos, hoteles o excursiones.

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Pese a esta adopción, el 51% de los encuestados aboga por un modelo híbrido que combine el soporte digital con el respaldo humano -especialmente para resolver incidencias-, frente al 29% que sigue prefiriendo exclusivamente la intervención humana y el 17% que delegaría toda la gestión en la IA.

En el ámbito de la protección, la asistencia médica en viaje se mantiene como la cobertura más valorada por los usuarios (76%), seguida de cerca por la garantía de cancelación (73%).