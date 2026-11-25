Guardar

París, 25 nov (EFE).- Un frente de lluvias torrenciales sacudió este miércoles buena parte de la Costa Azul francesa y provocó el cierre de al menos una decena de carreteras con tramos inundados en particular en el departamento de Var, donde los bomberos tuvieron que intervenir en repetidas ocasiones.

La Prefectura de Var explicó en su cuenta de X que hasta las 7:30 horas se habían registrado precipitaciones de 70 a 100 litros por metro cuadrado durante la noche con carácter general, y de hasta 170 litros en Cogolin.

PUBLICIDAD

La delegación del Gobierno indicó que los bomberos rescataron y pusieron a salvo a una treintena de automovilistas y de ocupantes de caravanas que se habían quedado bloqueados por riadas en la zona del golfo de Saint Tropez.

Además, los bomberos habían tenido que hacer una veintena de intervenciones por inundaciones de locales en ese departamento.

Las carreteras cortadas estaban concentradas sobre todo en los sectores de Saint Tropez, Saint Maxime, Hyères, Cuers, Bandol y Tolón.

La Prefectura advirtió de, que después de un respiro durante la mañana, las lluvias deberían reanudarse por la tarde y por la noche, cuando se espera de 20 a 40 litros por metro cuadrado adicionales, y de hasta 50-70 litros en Estérel y Le Gapeau, lo que podría dar lugar a desbordamientos localizados.

PUBLICIDAD

En el vecino departamento de los Alpes Marítimos (con capital en Niza), que también estaba en alerta naranja por lluvias e inundaciones, la situación era menos delicada, aunque también había incidencias, sobre todo en la zona de Grasse y en la banda costera.

Las lluvias afectaron igualmente al tráfico ferroviario, con retrasos y anulación de algunos trenes. EFE