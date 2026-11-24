Guardar

Este miércoles 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Tábata Cerezo estrena su cortometraje 'My girl', que estará disponible bajo demanda en el canal de Cosmopolitan, Cosmo On, y en su web y redes sociales. El corto aborda cómo las redes sociales están sirviendo de vehículo para "una ola ultraconservadora neoliberalista que está volviendo a adoctrinar a las chicas en una feminidad muy concreta", según expone la propia cineasta.

"Desde luego, creo que tenemos que conseguir regular las redes sociales", asegura Cerezo en una entrevista concedida a Europa Press, en la que sostiene que "no podemos permitir en una sociedad democrática" que los magnates que controlan las redes sociales "puedan hacer lo que les dé la gana" y que "estemos en manos de un algoritmo que trabaja de forma salvaje en direcciones muy específicas, neoliberalistas, fascistas".

PUBLICIDAD

"¿Que eso pase por prohibir a la gente joven tener un acceso? Tengo mis dudas", manifiesta la cineasta a propósito de la medida que el pasado febrero anunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que planteaba prohibir las redes sociales a menores de 16 años.

Cerezo, que además fue una de las primeras profesionales en ejercer como coordinadora de intimidad en España, señala la proliferación de mensajes y sistemas de representación en redes que responden a toda una "maquinaria ideológica" que, aunque pueda parecer inofensiva, no es azarosa. Así, sostiene que "no es casualidad" que "este bombardeo de presión estética les esté llegando a las chicas" o que "a los chavales más jóvenes se les bombardee" con vídeos sobre "cómo convertirse en hombres exitosos que ganan muchísimo dinero".

PUBLICIDAD

"Estamos en un momento muy peligroso de un negacionismo sobre la violencia de género, de mensajes que pueden hacer tambalear muchos logros ganados desde el feminismo", reflexiona. Cerezo afirma que "nos estamos empezando a dar cuenta de lo vulnerables que son" los avances en materia de igualdad y sostiene que la ficción puede contribuir a que "exista pensamiento crítico" que cuestione estos discursos, pues "nos estamos jugando mucho".

https://youtu.be/GjH1xwKLZ6M?si=FGIJf0y2K0Gfa5jE

Protagonizado por Iria del Valle, Eva Llorach, Guille Zani y Tomás del Estal, el cortometraje pone el foco en el impacto que este "ecosistema de representaciones" tiene desde la adolescencia "en las vidas materiales de las chicas". Un impacto que, explica su directora, repercute "en sus comportamientos, en su relación con sus cuerpos, en su autoestima" y "también se ve reflejado en sus primeras relaciones sexoafectivas".

PUBLICIDAD

LA VIOLENCIA SEXUAL Y SU REPRESENTACIÓN EN EL AUDIOVISUAL

"Venimos de un relato hegemónico en donde la violencia sexual era 'Irreversible'; era el desconocido que te ataca por la noche y que te viola de una manera salvaje", sostiene Cerezo, haciendo referencia al polémico filme de 2002 dirigido por Gaspar Noé. "Y ahora estamos expuestas además a relatos mediáticos donde parece que la violencia sexual es el migrante que llega, que te va a atacar por una diferencia cultural", denuncia la realizadora.

PUBLICIDAD

En este sentido, Cerezo explica que el tipo de violencia que aborda en 'My girl' es aquella que está más presente en la cotidianeidad de las mujeres, que "sucede muy cerca" y a menudo dentro de las propias relaciones de pareja, "camuflada de amor romántico".

En este sentido, asegura que le parece "casi absurdo" que se tache de ideológico todo aquello que "cuestiona la hegemonía". "Como si la heteronorma, como sistema de representaciones no fuera una ideología muy concreta. Lo que pasa es que ha sido la hegemónica", sostiene, incidiendo en que "se quiere volver a ver eso como si fuera algo naturalizado o normalizado, cuando no tiene por qué serlo".

PUBLICIDAD