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Bagdad, 24 nov (EFE).- El primer ministro iraquí y comandante jefe de las Fuerzas Armadas, Ali al Zaidi, ordenó este martes una purga y reestructuración en los organismos vinculados al sector del petróleo tras destaparse una trama de contrabando en la Compañía de Petróleo del Norte, unas medidas que buscan recuperar el control estatal sobre esta industria.

Según informó el portavoz del primer ministro, Sabah Al Numan, la decisión de destituir a varios altos cargos de la compañía, entre ellos su director general y varios adjuntos, así como de los máximos responsables de seguridad y policía de Kirkuk (noreste), donde opera la compañía, se produce después de haber examinado un informe del comité especial de investigación que se creó para analizar su operativa.

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La decisión también incluye el refuerzo de la autoridad federal en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, donde se ordenó que los permisos para exportar crudo y derivados se tramiten a través del Ministerio de Petróleo y que el control de la frontera pase a la Autoridad de Puestos Fronterizos, entre otras medidas.

La decisión se produce después de que el Gobierno iraquí lanzara en las últimas semanas una campaña contra las redes de contrabando de petróleo, que tuvo uno de sus primeros episodios en Jurf al Sajar, en la provincia de Babil, donde las autoridades investigaron el robo de derivados del crudo en una zona bajo fuerte influencia de la milicia proiraní Kataib Hizbulá. EFE

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