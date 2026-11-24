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El índice Ibex 35 abrió la sesión de este martes con una bajada del 0,29%, pero lograba mantener los 19.100 puntos, arrancando la jornada en 19.126,4 enteros.

El mercado bursátil sigue influenciado por los movimientos de las compañías tecnológicas tras la vuelta de Jensen Huang al cargo de CEO de Nvidia, así como por la guerra de Irán.

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En esta coyuntura, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 0,2% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 89,2 dólares por barril, mientras que el coste del West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, disminuía igualmente su precio un 0,1%, hasta los 80 dólares.

En el terreno 'macro', el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de que los precios industriales se dispararon un 19,9% en octubre en relación al mismo mes de 2025, tasa 1,3 puntos superior a la de septiembre y la más elevada desde noviembre de 2022, impulsados por el coste de la energía.

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Asimismo, el INE ha indicado que la cifra de negocios de las empresas subió un 11,4% en septiembre en relación al mismo mes de 2025, tasa 2,5 puntos superior a la de agosto y la más elevada desde septiembre de 2022, según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE).

Por otra parte, se ha conocido que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a un banco que opera en todo el territorio nacional por posibles irregularidades relacionadas con la cancelación de cuentas corrientes contratadas a través de Internet.

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El Gobierno tiene previsto llevar este martes al Consejo de Ministros una serie de medidas y normas de carácter financiero, incluida la extensión durante un año del impuesto especial a la banca para recaudar 1.400 millones de euros.

En los primeros momentos de negociación en la Plaza de la Lealtad, el valor del Ibex 35 más bajista era Mapfre (-1,84%). A este le seguían Acerinox (-1,81%) y Arcelormittal (-1,80%).

Por el contrario, los componentes del selectivo con una apertura más positiva eran IAG (+0,7%), Ferrovial (+0,67%) y Amadeus, con un alza del 0,6%.

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban con signo mixto, con París subiendo un 0,3%, Fráncfort cayendo un 0,3%, y Londres en tablas.

En el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,0908 'billetes verdes', mientras que en el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono español a diez años se mantenía ligeramente por debajo del 4%.

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