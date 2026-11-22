22/11/2026 Raphael llegando a su domicilio EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Después de unas horas de preocupación y tras recibir el alta médica, Raphael ya está de vuelta en Madrid tras el inesperado episodio de salud que le impidió cumplir con uno de sus compromisos profesionales en Galicia. El cantante ha podido abandonar el hospital y regresar a la capital, donde ahora toca dejar a un lado los escenarios y centrarse en su bienestar.

Todo sucedía este sábado en A Coruña, cuando el artista se disponía a ofrecer una nueva actuación ante sus seguidores. Sin embargo, sus planes daban un giro de última hora al encontrarse indispuesto poco antes del comienzo del espectáculo. Una circunstancia que obligó a suspender el concierto y que hizo necesaria su asistencia médica, generando una gran inquietud entre quienes esperaban verle sobre el escenario.

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La noticia provocó una lógica preocupación en su entorno más cercano, especialmente por tratarse de un episodio inesperado. Afortunadamente, las pruebas realizadas durante su estancia hospitalaria han ofrecido resultados favorables y el cantante ha podido regresar a casa tras permanecer toda la noche en el centro médico.

A sus 83 años, Raphael vuelve a demostrar que su actividad profesional no está exenta de contratiempos, aunque por el momento la prioridad pasa por recuperarse y descansar. Un regreso a la tranquilidad de su hogar después de un fin de semana marcado por el susto y la preocupación.

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