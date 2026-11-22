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El rey Juan Carlos ha vuelto a colaborar con el Rastrillo Nuevo Futuro mediante la donación de varias prendas de su armario personal. Entre ellas destacan algunos de sus trajes, que este año se han puesto a la venta con precios que van desde los 70 hasta los 100 euros. Una aportación con la que el padre de Felipe VI mantiene su vinculación con esta iniciativa solidaria, que cada mes de noviembre reúne en Madrid a numerosos visitantes.

Las imágenes de las prendas dejan una curiosa estampa. Los trajes aparecen colocados en un sencillo perchero, acompañados de un cartel escrito a mano con bolígrafo en el que se puede leer: "Trajes Rey Juan Carlos, desde 70 euros". Una presentación bastante informal para unas prendas que pertenecieron al antiguo jefe del Estado y que, por su procedencia y confección, despiertan el interés de quienes se acercan al puesto. Algunas de ellas alcanzan los 100 euros.

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Durante la jornada, varias personas se han detenido a observar los trajes y comprobar de cerca las prendas donadas por don Juan Carlos. No es la primera vez que el Emérito realiza este tipo de aportaciones al mercadillo, una colaboración que se mantiene a lo largo de los años y que está ligada al recuerdo de su hermana, la infanta Pilar, impulsora de esta tradición familiar. Actualmente, su sobrina Simoneta Gómez-Acebo continúa vinculada a la organización del evento.

La venta de estos artículos se enmarca en la 55.ª edición del Rastrillo Nuevo Futuro, celebrado en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en Madrid. Una cita solidaria cuyo objetivo es recaudar fondos para los proyectos de la asociación, que trabaja con niños, niñas y jóvenes que viven en hogares de protección y pisos de emancipación. Así, los trajes del rey Juan Carlos encuentran una segunda vida mientras contribuyen a una causa social.

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