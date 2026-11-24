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El 75,3% de las mujeres víctimas de violencia de género encuestadas en el 14º informe 'Violencia de género y empleo' del Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco afronta algún tipo de dificultad digital durante su búsqueda de empleo.

Entre ellas, el 47,9% considera que necesita reforzar sus competencias tecnológicas y el 36,9% carece de dispositivos o de una conexión adecuados. Además, el 15,2% afirma que su pareja o expareja controla o puede controlar sus dispositivos y comunicaciones, o trata de impedir que busque trabajo, lo que el informe describe como un instrumento de vigilancia y control.

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El estudio, elaborado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este miércoles 25 de noviembre, cuenta con la participación de 14 empresas y se basa en una encuesta a 175 mujeres que están superando un proceso de violencia de género y se encuentran en situación de desempleo o en búsqueda activa de trabajo.

Según el informe, el 94% de ellas considera que el empleo significa libertad, seguridad y futuro. Por dimensiones, la libertad, entendida como recuperar autonomía y capacidad de decisión, obtiene un 95,8%; la seguridad, que incluye reducir la dependencia y reforzar la autoestima, un 94,8%; y el futuro, que supone volver a hacer planes y comenzar una nueva etapa, un 92,6%. Entre los aspectos concretos, el 97,2% cree que trabajar le permitiría disponer de ingresos propios y el 96,5% recuperar la autoestima y la confianza.

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La directora de Inclusión de la Fundación Adecco, Begoña Bravo, ha explicado que, para estas mujeres, "trabajar también permite recuperar parte de lo que la violencia les ha arrebatado: la libertad para decidir, la seguridad para avanzar y la confianza para volver a hacer planes de futuro".

Junto a las dificultades digitales, las encuestadas también citan como barreras específicas la falta de contactos y personas de referencia (63%), el temor al estigma si comunican su situación (49%), los problemas de conciliación (39,4%) y la pérdida de autoestima (36,2%).

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"No basta con ofrecer formación: es necesario garantizar herramientas y entornos digitales seguros que les permitan buscar trabajo sin miedo, proteger su privacidad y avanzar así hacia su autonomía", ha señalado la coordinadora del programa Mujer de la Fundación Adecco, Cristina Leirós.

LA VIVIENDA COMO PRINCIPAL PROBLEMA ECONÓMICO

En el plano económico, el 92% de las participantes, todas ellas en desempleo, tiene dificultades para afrontar gastos básicos una vez que denuncian o se desvinculan de la persona agresora. El principal problema es la vivienda y los gastos asociados, como los suministros, citado por el 73,5% de las encuestadas, seguido de la alimentación (59,7%), la ropa (48,2%), la formación (39%), el transporte (27,5%) y la atención médica o sanitaria (25%).

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El estudio recuerda además que, según el anterior informe del Observatorio, el 67,8% de las encuestadas no tenía trabajo cuando comenzó a sufrir las agresiones y señala que resulta complejo establecer una relación causal directa entre el empleo y la protección frente a la violencia, ya que que una mujer sea víctima "no depende de su situación laboral, sino exclusivamente de la conducta de la persona agresora", aunque el desempleo puede actuar como factor de vulnerabilidad añadida.

Asimismo, Fundación Adecco cita en el estudio el indicador AROPE, según el cual el riesgo de pobreza o exclusión en los hogares monoparentales alcanza el 50,6%, frente al 25,7% del conjunto de la población.

"El acceso a un empleo estable y compatible con sus circunstancias es fundamental: aporta ingresos propios, permite sostener a la familia y plantear la posibilidad de acceder a una vivienda, reduce la dependencia y devuelve capacidad de decisión", ha subrayado Bravo.

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Por otra parte, el desempleo también incide en las relaciones sociales: el 64% participa menos en actividades sociales por falta de recursos, el 60,5% mantiene menos contacto con otras personas y el 55,6% se siente más sola o aislada. Asimismo, al 56,8% le cuesta pedir ayuda o contar cómo se siente y el 31,4% considera que su red de apoyo se ha debilitado.

Frente a ello, el 74,8% considera que acceder a un empleo sostenible le ayudaría a fortalecer su red de apoyos. "El trabajo no sustituye al acompañamiento social o psicológico, pero puede ofrecer un entorno de relación, reconocimiento y pertenencia que contribuya a romper el aislamiento, recuperar la confianza y ampliar los apoyos necesarios para avanzar hacia una vida autónoma", ha indicado la Fundación Adecco.

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LAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO AUMENTARON UN 2,6% EN 2025

El informe también recoge que en 2025 se registraron en España 204.342 denuncias por violencia de género, un 2,6% más que en 2024, cuando se contabilizaron 199.094, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Andalucía, con 41.316, encabezó el volumen total, seguida de la Comunidad de Madrid (33.516), la Comunidad Valenciana (27.743) y Cataluña (25.970).

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Las mayores subidas porcentuales se produjeron en La Rioja (14,7%), Castilla-La Mancha (9,6%), País Vasco (7,1%), Galicia (6,6%) y Castilla y León (6%), mientras que las denuncias descendieron en Aragón (-4,8%), Murcia (-2%) y Canarias (-0,5%). El documento señala además que estas diferencias territoriales deben interpretarse con cautela, teniendo en cuenta el tamaño de la población, la accesibilidad de los recursos y las particularidades de cada comunidad.

Asimismo, el texto indica que el aumento de las denuncias no implica necesariamente un crecimiento de la violencia en la misma proporción, ya que puede responder a una mayor sensibilización, a un mejor conocimiento de los recursos o a una mayor capacidad de detección por parte de los servicios públicos y las entidades sociales, aunque también evidencia "la persistencia y magnitud del problema", según ha afirmado Bravo. En este contexto, ha añadido que "denunciar es un paso decisivo, pero no puede ser el último".

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