30/04/2020 Detalle de un coche de la Policía rusa POLITICA EUROPA INTERNACIONAL RUSIA MINISTERIO DEL INTERIOR RUSO

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Las autoridades de Rusia han anunciado este martes la detención de un hombre que planeaba un atentado con bomba contra una sinagoga en la región de Stávropol (suroeste) en nombre de "una organización terrorista internacional" no especificada a cuyas filas en Siria tenía intención de unirse una vez hubiera ejecutado el ataque.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha señalado en un comunicado que el hombre, nacido en Rusia en 2004, actuó "siguiendo instrucciones de miembros de una organización terrorista internacional ilegalizada en Rusia", antes de afirmar que el sospechoso "profesaba una ideología radical" y llegó a "jurar lealtad" al grupo.

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"Para preparar el crimen, el sospechoso exploró la zona, determinó el momento de máxima concentración de civiles y fabricó un artefacto explosivo", ha especificado el organismo, que ha afirmado que el hombre fue detenido "cuando se dirigía al lugar donde planeaba cometer el atentado" portando un explosivo con metralla.

Por último, ha subrayado que "en su domicilio se incautaron componentes para la fabricación de artefactos explosivos, así como equipos de comunicación con correspondencia e instrucciones de un representante de la organización terrorista", tras lo que el hombre habría admitido su culpabilidad y asegurado que su objetivo era viajar posteriormente a Siria.

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