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Los Ángeles (EE.UU.), 23 nov (EFE).- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) advirtió este lunes a los viajeros que planean ingresar a Estados Unidos durante las celebraciones del Día de Acción de Gracias sobre las restricciones para transportar alimentos tradicionales, con el propósito de evitar multas, decomisos y retrasos durante las inspecciones migratorias y aduaneras.

En un comunicado, la agencia enlistó los productos prohibidos, entre los que destacan la carne de res, cerdo, cordero, cabra, pollo y otros animales, así como los embutidos, jamones, salchichas, guisos y comidas caseras que contengan carne.

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La mayoría de las frutas y verduras frescas, incluidas las naranjas, los limones, las granadas, los mangos, las guayabas y otros productos agrícolas, están prohibidas o restringidas, dependiendo de su origen.

El periodo festivo coincide con uno de los momentos de mayor actividad aérea del año en Estados Unidos, cuando millones de personas se desplazan para reunirse con sus familiares.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) prevé inspeccionar a cerca de 17,6 millones de pasajeros entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre.

CBP indicó que recientemente incautó carne de res, piel de vacuno, carne de primate, frutas y latas con alimentos caseros procedentes de Camerún y Túnez.

En uno de los incidentes, se incautaron ocho libras de piel de res y carne de vacuno ocultas entre hojas secas en el equipaje de un pasajero procedente de Camerún, que desembarcó en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles.

El viajero, que aterrizó el pasado 19 de noviembre, no declaró los productos cárnicos y recibió una multa de 300 dólares.

En otro incidente, registrado el 4 de noviembre, los agentes descubrieron granadas, limones, naranjas y alrededor de 14 libras de latas sin etiquetar que contenían, según el pasajero, carne de cordero, estofado y sopa preparados en casa.

CBP explicó que, aunque estos alimentos son habituales en los países de origen de los viajeros, su ingreso puede estar prohibido debido a los riesgos que representan para la agricultura estadounidense y la economía nacional.

"Entendemos que las personas sienten orgullo por sus comidas tradicionales y desean llevar un sabor de su tierra cuando visitan a sus familiares durante las fiestas. Sin embargo, esas buenas intenciones pueden representar una amenaza significativa para nuestras industrias agrícolas y nuestra seguridad económica", señaló Christine Waugh, directora del Puerto de Entrada de CBP en Washington, D.C.

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La funcionaria recomendó que los viajeros consulten las regulaciones antes de empacar alimentos y declaren todos los productos que transporten al llegar a Estados Unidos.

CBP también recomienda consultar su guía para viajes durante la temporada festiva, donde encontrarán información sobre otros artículos restringidos, incluidos el alcohol, los medicamentos, los productos derivados de la vida silvestre y los objetos culturales. EFE