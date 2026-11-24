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Lima, 23 nov (EFE).- La detención de dos raperos, acusados de presunta "afiliación terrorista", ha desatado una polémica en Perú, donde las autoridades defienden la medida, mientras artistas, colectivos y organismos nacionales e internacionales exigen su liberación al considerar que no existen pruebas concluyentes en su contra

Los cantantes Pedro Gonzalo Mosqueira, conocido como Pedro Mo, y Brenda Denisse Mejía, cuyo nombre artístico es Brenda Jah, fueron arrestados el jueves pasado en Cusco y Lima, respectivamente, por agentes del departamento antiterrorista (Dircote) de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden de detención preliminar durante 15 días.

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En la operación también se detuvo, en la región amazónica de San Martín, a Polidoro Tapullima y David Tapullima, padre y tío de la diputada Jacqueline Tapullima, del partido izquierdista Juntos por el Perú, y a la colombiana Libia Tatiana Arcila.

Según la Fiscalía, la orden se emitió tras una investigación que comenzó en mayo de 2025 por un presunto intento de reactivación de la organización subversiva Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), a partir de la creación de colectivos sociales.

Sin embargo, la diputada Tapullima aseguró que los detenidos son "un grupo de activistas sociales y culturales" y rechazó "con firmeza las acusaciones formuladas para justificar esta intervención".

También informó que un tribunal ha aceptado revisar un recurso de apelación, por lo que exhortó a las autoridades judiciales "a programar a la brevedad posible la fecha de la audiencia".

El caso ha tenido amplia repercusión en el medio artístico y jurídico peruano, con argumentos que van desde la defensa de la presunción de inocencia de los imputados hasta que se trata de la confirmación de que el actual gobierno de la derechista Keiko Fujimori busca perseguir a sus opositores.

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Ante esto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, acusó a "una izquierda irresponsable" de defender a "sospechosos de terrorismo" como en los años 80, cuando insurgieron en el país el maoísta Sendero Luminoso y el marxista MRTA, que buscaron tomar el poder a través de las armas y el terrorismo.

"Pretenden desvirtuar un año de investigación especializada", sostuvo Álvarez en X antes de agregar que "pretenden acaso redituar su complicidad con el crecimiento del terrorismo en el siglo pasado".

En respuesta, la exfiscal general y actual decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Delia Espinoza, consideró que si la investigación tiene más pruebas debería exhibirlas, porque se puede dar "el mensaje o la hipótesis de que se está buscando amedrentar a las personas que tienen voces críticas" en el país.

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El caso también ha motivado pronunciamientos de relatores de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y de artistas de hip-hop de México, que se reunieron para exigir la liberación de los raperos peruanos.

La relatora especial sobre Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, señaló en X que "el cierre del espacio cívico en Perú está tomando dimensiones alarmantes", mientras que la relatora sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, Andrea Bolaños, expresó su preocupación "por la estigmatización y criminalización" de quienes acompañan "las luchas de las poblaciones campesinas y populares, a través del arte y las expresiones culturales".

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A su turno, el relator especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, Leopoldo Maldonado, se sumó "a las preocupaciones" de sus colegas "respecto al paulatino cierre del espacio cívico en el Perú" y dijo que esto "se evidencia en las recientes detenciones de artistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos".

Amnistía Internacional manifestó también su preocupación por estas detenciones y recordó al Estado peruano su deber de "garantizar la integridad personal y los derechos de las personas bajo custodia". EFE