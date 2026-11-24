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Caracas, 23 nov (EFE).- Las delegaciones del Gobierno venezolano y la oposición concluyeron este lunes la cuarta ronda de diálogos sin apenas ningún avance novedoso, y con compromisos de seguir trabajando en temas ya aprobados en otras rondas anteriores como el desbloqueo del oro en el Banco de Inglaterra, la revisión del estatus de partidos políticos no habilitados y las concesiones para medios de comunicación locales.

La delegación liderada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la exdiputada Dinorah Figuera acordaron seguir trabajando en estos aspectos y anunciaron también que trabajarán en la reforma de la controvertida ley del Odio y la del Financiamiento al Terrorismo, un delito que suele ser aplicado contra manifestantes.

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El ciclo de diálogo, en el que se esperaba anuncios concretos como el comienzo de renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) o la liberación de presos políticos, se extendió por diez días, después de que las partes anunciaran que se iba a alargar hasta hoy y este lunes concluye con la promesa de volver a reunirse en diciembre. EFE

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