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Seúl, 24 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se disparaba un 5,8 % en la apertura de la sesión de este martes, después de que Nvidia restituyera a su presidente y director ejecutivo, Jensen Huang, tras el escándalo de su romance extramatrimonial con una presunta espía del Gobierno chino.

Transcurridos los primeros 15 minutos de negociación, el indicador ganaba 277,48 puntos, hasta los 4.986,02 enteros. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, registraba una subida del 4,02 %, o 25,56 puntos, hasta las 661,01 unidades.

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El operador de la Bolsa, Korea Exchange, activó un 'sidecar' de compra, mecanismo de control de la volatilidad que suspende durante cinco minutos las compras programadas cuando se registran subidas de más de un 5 % en el índice de futuros Kospi 200. EFE