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Bogotá, 23 nov (EFE).- El Gobierno colombiano arremetió este lunes contra el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), quien cuestionó al actual mandatario, Abelardo de la Espriella, por la forma en la que muestra los resultados en materia de seguridad, como la exposición de cadáveres y el porte de armas.

Santos aseguró que "pasearse por los cadáveres es quitarle dignidad al jefe de Estado", en una entrevista con El Espectador en la que evaluó los diez años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

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Frente a esta declaración, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, rememoró el plebiscito del 2 de octubre de 2016, en el que los colombianos dijeron ‘No’ al acuerdo de paz y que reflejó la polarización del país en ese momento.

"La dignidad presidencial no se pierde ejerciendo la autoridad constitucional para combatir el terrorismo; se perdió cuando se desconoció la voluntad del pueblo que dijo NO EN LAS URNAS y se otorgó impunidad a crímenes atroces", afirmó Ordóñez en X.

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El ministro, conocido por tener una de las posturas más conservadora del gabinete, afirmó que Colombia aún "sufre" las consecuencias del acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2026 por el último secretariado de las FARC y Santos, quien recibió el Premio Nobel de la Paz ese mismo año.

"Hoy el país sufre las consecuencias de haber convertido a un grupo criminal en una franquicia narcotraficante con control territorial. Quien debilitó la majestad del Estado con un mal acuerdo, carece de toda autoridad moral para dar lecciones al país", arremetió Ordóñez.

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Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Cancino, también criticó a Santos y aseguró que las disidencias de las FARC "se multiplicaron y se convirtieron en franquicias criminales" luego de la firma del acuerdo.

"Señor expresidente Santos, la dignidad de la Presidencia no se defiende con discursos ni premios internacionales, sino protegiendo a los colombianos, respetando la voluntad popular y cumpliendo la Constitución", apuntó Cancino.

Además defendió el uso de armas del Estado para "combatir a terroristas y organizaciones criminales".

"Lo indigno sería tener la capacidad de defender a los colombianos y renunciar a hacerlo. La paz sin autoridad es una promesa, la paz con justicia, seguridad y libertad es una obligación del Estado", concluyó Cancino.

Desde que asumió el poder, De la Espriella ha posado junto a los cadáveres de presuntos delincuentes abatidos en operaciones militares, además de mostrarse armado en varios operativos, algo que fue cuestionado en distintos sectores del país. EFE