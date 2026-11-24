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Ciudad de Guatemala, 23 nov (EFE).- El juez guatemalteco Jimi Bremer, sancionado por corrupción por Estados Unidos, rechazó este lunes cerrar un proceso penal contra el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, que se encuentra en prisión preventiva, pese a que el Ministerio Público (Fiscalía) retiró la acusación en su contra.

Bremer, titular del juzgado Décimo Penal del Organismo Judicial guatemalteco, tomó la decisión en una audiencia que decidirá si Campo debe quedar imputado o en libertad, en un proceso judicial que se ha extendido ya por dos años.

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En julio pasado, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó como "arbitraria" la detención preventiva del exfiscal.

Campo está acusado de supuestas irregularidades cuando era fiscal del Ministerio Público en 2023, entre ellas una acusación por corrupción en la construcción de una carretera en el departamento (provincia) de Chimaltenango.

De acuerdo a organizaciones sociales y diversas entidades locales e internacionales, Campo permanece en prisión preventiva como "preso político" en represalia por su labor como fiscal anticorrupción, con tres casos penales en su contra, incluido el de la carretera a Chimaltenango.

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El abogado, quien dirigió la Fiscalía contra la Corrupción entre 2016 y 2021 y posteriormente lideró la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, fue destituido por la exfiscal general Consuelo Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción e intentos de socavar la democracia.

El exfiscal fue detenido en mayo y diciembre de 2023, y aunque en julio de 2025 fue absuelto de uno de los casos, continúa en prisión preventiva por otros dos procesos bajo reserva judicial y constantes suspensiones de audiencias que han extendido su reclusión sin libertad por más de dos años.

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Bremer, por su parte, fue sancionado en 2023 por Estados Unidos con el retiro de su visado bajo señalamientos de corrupción.

Campo es el último de los considerados "presos políticos" que permanecían detenidos en Guatemala en los últimos años, tras la liberación de los líderes indígenas Hector Chaclán y Luis Pacheco, además del periodista José Rubén Zamora Marroquín, perseguidos por el Ministerio Público durante el mandato de Porras, quien fue sustituida en mayo pasado por el actual fiscal general, Gabriel García Luna. EFE

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(foto) (vídeo)