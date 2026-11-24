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Madrid, 23 nov (EFE).- Gonzalo Germán Sánchez Rey, alias Coletas, considerado uno de los principales enlaces entre las organizaciones del narcotráfico colombiano y gallego, en el norte de España, murió en el hospital al que fue trasladado en estado crítico tras ser baleado la víspera en un garaje de Madrid, se informó este martes.

Fuentes próximas a la investigación indicaron a EFE que el hombre, de 53 años y nacionalidad colombiana, falleció horas después de llegar al hospital tras recibir al menos un impacto de bala en la cabeza en un garaje subterráneo del barrio madrileño de Valdebebas, en el que la Policía encontró dos armas de fuego.

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Según las primeras pesquisas, detrás del asesinato estaría una deuda que la víctima no habría pagado. La Policía Nacional sigue buscando al autor o autores del tiroteo.

'El Coletas' fue detenido en Madrid en 2018 en respuesta a una orden internacional de detención y extradición dictada por Estados Unidos por un cargamento de 713 kilos de cocaína incautado en aguas internacionales del Caribe en 2009.

Antes, fue extraditado a España en 2011 y la Audiencia Nacional lo condenó a ocho años de cárcel al tener en cuenta la atenuante de arrepentimiento tardío. El Tribunal Supremo redujo posteriormente esa condena a siete años. EFE