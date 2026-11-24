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Las Palmas de Gran Canaria (España), 24 nov (EFE).- La isla española de El Hierro recibió la llegada de 604 migrantes, entre ellas 48 menores, la madrugada de este martes a bordo de tres embarcaciones precarias procedentes de África, informaron las autoridades marítimas, un día después de la llegara de otras más de 800 personas al archipiélago canario, en el océano Atlántico.

Según informó a EFE Salvamento Marítimo, a las 03:42 GMT de este martes la tripulación de la Salvamar Navia terminó de desembarcar a 217 personas de origen subsahariano, de ellas 23 mujeres y 18 menores, que había rescatado previamente la Guardamar Caliope a 102 kilómetros al sur de la localidad de La Restinga.

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Estas personas fueron transbordadas a la Navia, que los llevó a puerto.

La embarcación Salvamar Dipha acompañó a un segundo cayuco, como se conoce localmente al tipo de embarcaciones precarias en las que viajan, en el que iban 216 personas, entre ellas 21 mujeres y 12 menores, cuyo desembarco en La Restinga acabó a las 04:34 GMT.

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Además, la Salvamar Navia acompañó al mismo muelle a un tercer cayuco avistado a 23 kilómetros y en el que iban otras 171 personas, 23 mujeres y 18 menores entre ellas. Su desembarcó finalizó a las 06:30 GMT.

La llegada de estas personas se produce tras el arribo el lunes de otras 815 personas, entre ellas también 48 menores, que fueron asistidos en la misma isla de El Hierro y en la de Tenerife. EFE