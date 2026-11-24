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Gaza/Deir al Balah (Franja de Gaza), 24 nov (EFE).- La palabra "miedo" se repite una y otra vez en los testimonios de las mujeres que viven en las tiendas de los campamentos de Gaza. Además de enfrentarse al sonido ininterrumpido de los drones y sus ataques esporádicos, se sienten inseguras al salir a la calle, ir al baño, a por agua o a comprar.

Según un informe de septiembre del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la ausencia de baños seguros, la mala iluminación, el colapso de las condiciones de vida y el hacinamiento exponen a las mujeres desplazadas de la Franja Gaza a abusos y violencia.

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Cuatro mujeres desplazadas en campamentos del norte y centro de Gaza, una de ellas una adolescente que se vio empujada a casarse con 14 años tras morir su madre y emigrar su padre, narran el sentimiento general de inseguridad, la falta de privacidad y el miedo, en un territorio arrasado por Israel donde dos tercios de su población vive "sin puertas" y tras las telas de tiendas de campaña.

Rehab Diab Abu al Qanbaz tiene 43 años, es viuda y madre de cuatro hijos: tres niñas y un niño de entre 11 y 17 años. Su marido murió hace un año por los ataques israelíes. Ahora vive en el campamento de Al Jawazat, en la ciudad de Gaza (norte).

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"Tengo miedo por las niñas", explica Rehab sentada junto a la puerta de su tienda de plástico. Dentro, los colchones y maletas se mezclan con las mochilas del colegio, y bolsas de plástico cuelgan del techo con comida.

Esta madre cuenta cómo una de sus hijas se altera por las noches pensando que alguien entrará en la que ahora es su casa. Acude a sus brazos buscando refugio y ella, confiesa, no puede hacer nada para que duerma tranquila.

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¿Por qué? "Porque no hay seguridad en el campamento", porque "la tienda no tiene puerta, no hay un cerrojo, no hay nada que te proteja" y porque hay "ladrones, gente que entra en las tiendas".

"Cualquiera puede coger un cuchillo o unas tijeras, cortar la tela y entrar", se queja. A ese miedo, explica con el zumbido de los drones israelíes de fondo, se añade al temor de un ataque de Israel, que a pesar del alto el fuego mata cada día gazatíes en bombardeos.

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Una de las tendencias detectada por UNPFA, en otro informe de abril, es el aumento de los matrimonios de niñas, a los que a menudo -dice esta organización- se recurre como "medida desesperada" para aliviar la carga económica de los hogares, y que no se denuncian por presiones sociales.

Es el caso de Nadia (nombre ficticio para proteger su identidad), una adolescente de 15 años que vive en un campamento de Deir al Balah (centro). Su madre murió por la ofensiva israelí y su padre emigró fuera de Gaza. Sola, y por necesidad, se casó con 14 años con un joven de 21.

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"El matrimonio... fue lo que me tocó. Ya no tenía a nadie. Me vi obligada a casarme", cuenta a EFE en la tienda donde ahora vive con su marido y su suegra.

Nadia quería ir a la universidad y estudiar Filología Inglesa, pero la guerra lo cambió todo. Reconoce que si su madre estuviera viva, no la habría dejado casarse tan joven: "Me habría dicho: 'Eres muy pequeña'".

Pero las circunstancias, añade, le "obligaron" a hacerlo. "Todo es muy difícil", resume. Ahora espera un bebé que nacerá en invierno, en un territorio con un sistema sanitario colapsado.

Su suegra Nur (también nombre ficticio) apoyó la unión porque creía que le resultaría más fácil "educar" a una esposa joven. Ahora Nadia le trata como a una madre, explica.

"Quiero que tengan una casa pequeña que sea suya, para que pueda vivir con su marido. Así no me gusta verla vivir", dice Nur.

Umm Alaa Barda Nayah vive en una de las tres tiendas que albergan a los 28 miembros de su familia, en el mismo campamento de Rehab de la ciudad de Gaza. "No me siento mujer en absoluto, ni mujer ni ser humano", dice.

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Confiesa que tiene miedo "a todas horas", hasta de ir al baño, donde puede entrar "cualquiera". "Estás echándote agua para ducharte y los vecinos te oyen, porque entre tú y el vecino solo hay un trozo de tela".

Denuncia que no hay intimidad. "No hay pared que nos proteja, no hay techo, no hay una puerta que cerrar". Su nuera, que quedó viuda en la guerra, tiene miedo de salir a por agua y a comprar, sobre todo al atardecer, y le pide dormir siempre a su lado, almohada con almohada.

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Umm explica que las mujeres se han vuelto más recatadas y suelen llevar siempre la ropa que antes usaban solo para ir a la mezquita, amplia y que cubre todo el cuerpo. Incluso niñas de 5 años la usan, dice.

Si hay algún problema de abusos, asegura que las mujeres recurren a los 'mujtares', hombres mayores que actúan de representantes de la comunidad, porque en Gaza "no hay Gobierno". Pero confiesa que, al final, lo que funciona es que están "pendientes unas de otras". EFE

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(vídeo) (foto)